15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Edirne'de 1000 hatim okunacak - Son Dakika

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Trakya Bölge Başkanı Cengiz Maden, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için başlatılan 251 bin hatim kampanyası çerçevesinde Edirne'de 1000 hatim okunacağını bildirdi.

Maden, yaptığı açıklamada, Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD), Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için 251 bin hatim kampanyası başlattığını belirtti.

Kampanyanın 15 Temmuz saat 23.00' kadar süreceğini aktaran Maden, okunan haitmlerin duasının Ankara Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenecek programda canlı olarak yapılacağını dile getirdi.

Türkiye genelinde başlatılan kampanyaya Edirne'den 1000 hatimle katılacaklarını belirten Maden, şunları kaydetti:

"15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Edirne'de 1000 Hatmi Şerif okuyacağız. Bu Organizasyona 7'den 70'e tüm halkımızın katılımını sağlamayı istiyoruz. İl ve ilçe müftülüklerimizle irtibata geçerek daha çok hemşerimize ulaşacağız. Şehit ve gazilerimizin hakkı ödenemez. İslam sancağının efendimizden günümüze kadar ulaşmasında en küçük katkısı olanlardan bu uğurda canlarını feda eden bütün şühedayı bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyoruz."