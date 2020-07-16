15 Temmuz şehitleri ve gazileri için okunan hatimlerin duası yapıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri ve gazileri için okunan hatimlerin duası yapıldı

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD), Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesince, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için başlatılan kampanya ile okunan 251 bin hatimin duası yapıldı.

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD), Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesince, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için başlatılan kampanya ile okunan 251 bin hatimin duası yapıldı.

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Dün saat 23.00'e kadar devam eden kampanyanın ardından okunan hatimlerin duası, Ankara Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenecek programda ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Programda konuşan EHAD Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz, 15 Temmuz gecesinde minarelerden yankılanan ezan ve salaların halka darbe girişimine direnme gücü verdiğini belirtti.

Derneğin faaliyet ve çalışmalarının hareket noktasının hafızlık yapan gençleri yaşadığı topraklara daha duyarlı, ümmet bilinci yüksek, hedefleri büyük, özgüven sahibi ve çevresine güzel örnek olabilen gençler olarak yetişmesine katkıda bulunmak olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu yıl ki 15 Temmuz etkinliklerimizde, Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden İstiklal Savaşına, son 40 yılda teröre kurban verdiğimiz şehitlerimizden, 15 Temmuz gecesinde göğsünü istiklalimize siper eden vatan evlatlarımıza kadar bütün şehitlerimize ithafen, 251 bin hatim kampanyası organize ettik.

Bu hatim organizasyonumuza, binlerce hatimle iştirak eden tüm katılımcılara şükranlarımızı iletiyorum." dedi.

Kuruluşundan bu güne kadar birçok hayırlı hizmete vesile olan Evrensel Hafızlar Derneğimiz, hafızlık eğitimi gören öğrencilere sağladığı maddi ve manevi desteğin yanında, insanların Kur'an ile irtibatlarını sağlamlaştıran, milli ve manevi değerleri güçlendiren faaliyetler yürütmeye özen göstermektedir." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dernek olarak 81 ilde, 600 ilçe de şube ve temsilciliklerimiz ile Kuran-ı Kerim'i sahih okuma dersleri, Kur'an-ı Kerim sahih ve güzel okuma yarışmaları, hafızlık öğrencilerine yaz ve kış dönemlerinde kamp programları, hafızlık yolu motivasyon seminerleri, hafızlık öğrencilerine çeşitli hediyeler takdim edilmesi, ihtiyaç sahibi hafız ve hafız adaylarına imkanlarımız ölçüsünde burs verilmesi gibi, birçok hayırlı hizmetlere imza atıyoruz.

Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim; ülkemizdeki hafızları tespit ederek, hafızlarla irtibata geçmeyi, hafızlıklarının korunmasına destek olmayı, eğitim öğretimlerine daha verimli bir şekilde devam edebilmelerine, istihdamlarına ve kendilerini geliştirmelerine yönelik pek çok çalışma yaparak hafızların Kur'an hizmetlerinde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla tüm hafızların bir arada olduğu 'Hafızlar Bilgi Sistemi'ni geliştirmiştir."

"EHAD olarak yapacağımız faaliyetlerle milletimizin duygularını istismar eden, din kisvesi altına saklanan, dini, kendi emelleri uğruna kullanan FETÖ gibi oluşumlara karşı, gençlerimizin özellikle de hafız ve hafız adayı kardeşlerimizin bilinçlendirilmesine katkı sağlamak, 15 Temmuz sonrasında öncelikli hedefimiz olmuştur." ifadelerini kullanan Yılmaz, "Rabb'imizden böyle bir hadiseyle ülkemizi karşı karşıya getirmemesini, dirliğimizi, birliğimizi muhafaza etmesini niyaz ediyorum." dedi.

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için okunan hatimlerin duası yapıldı - Son Dakika
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