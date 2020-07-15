15 Temmuz şehitleri yurt dışında da anılıyor

Dünyanın farklı bölgelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinlikler ile anılıyor. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çeşitli etkinliklerle anıldı. Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle yalnızca Büyükelçilik ve bağlı birimlerin çalışanlarının katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere 15 Temmuz darbe yıl dönümüne ilişkin bir konuşma yaptı.

BÜYÜKELÇİLİKTE HATIRA DEFTERİ OLUŞTURULDU

Bazı vatandaşlar, Büyükelçilik binasında oluşturulan hatıra defterinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Törenin ardından Büyükelçi Güldere ve diğer katılımcılar, geçen yıl 15 Temmuz şehitleri anısına Milli Botanik Bahçesi'nde 251 gülfidanı dikilen 'Türkiye-Ukrayna Dostluk ve Demokrasi Bahçesi'ni ziyaret etti.