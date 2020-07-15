15 Temmuz şehitleri ziyaret edildi - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri ziyaret edildi

15 Temmuz şehitleri ziyaret edildi Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü şehitliği ziyaret etti Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü şehitliği ziyaret etti.

15 Temmuz şehitleri ziyaret edildi

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Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü şehitliği ziyaret etti

SİVAS - Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü şehitliği ziyaret etti.

Hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ve İlk Şehitlik ziyaret edildi. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve il protokol üyeleri katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlerin mezarları başında dua eden il protokolü şehit ailelerine de baş sağlığı diledi. Şehit mezarının başında ağlayan kız çocuğu ise görenleri duygulandırdı. Öte yandan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın İl protokolü 15 Temmuz 2016 gecesi bombalanması sonucu şehit olan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in mezarını da ziyaret eden protokol üyeleri, mezara karanfil bırakarak, dua etti. Ardından Garnizon Şehitliği ve İlk Şehitlik'te ziyaret edildi. Burada yapılan ziyarette de şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi.

Sivas, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 15 Temmuz şehitleri ziyaret edildi - Son Dakika
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