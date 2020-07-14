15 Temmuz şehitlerine dua - Son Dakika

15 Temmuz şehitlerine dua

- 15 Temmuz şehitlerine dua Adana'da protokol üyeleri, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin mezarlarını ziyaret etti Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde hayatını kaybeden Adanalı şehitlerin mezarları kent protokolü tarafından ziyaret edildi.

- 15 Temmuz şehitlerine dua

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Adana'da protokol üyeleri, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin mezarlarını ziyaret etti

ADANA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde hayatını kaybeden Adanalı şehitlerin mezarları kent protokolü tarafından ziyaret edildi.

Adana Valisi Süleyman Elban'ın öncülüğünde kent protokolü şehit aileleriyle birlikte önce Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nı ziyaret etti. Burada şehitler için okunan duanın ardından protokol, Şehit Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin Asri Mezarlığı'ndaki kabrine geçti.

Şehidin ailesiyle birlikte yapılan ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Burada da okunan duanın ardından Şehit Polis Memuru Yunus Uğur'un Buruk Mezarlığındaki kabri ziyaret edilip Kuran-ı Kerim okundu. Şehitler anısına mezarlara karanfil bırakıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, "4 yıl önce malumunuz ülkemiz insanlarımız hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen milletimizin acısı yüreklerde dinmedi. Yarın 15 Temmuz'u anacağız. Bugünde şehitlerimizin yanına geldik, dualar ediyoruz. Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. Rabbim inşallah FETÖ ve hiçbir terör örgütüne fırsat vermesin. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin" diye konuştu.

Öte yandan Halit Yaşar Mine'nin annesi Ayşe Mine ise acılarının taze olduğunu evlat acısının zor olduğunu söyledi.

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 Temmuz şehitlerine dua - Son Dakika
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