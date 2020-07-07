"15 Temmuz Şehitlerine Mesajım Var" konulu ödüllü video yarışması başlatıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünce, "15 Temmuz Şehitlerine Mesajım Var" konulu öğrencilere yönelik ödüllü video yarışması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatan ve milleti için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz'u unutturmamak, o gece şehit düşen vatandaşlara vefa göstermek ve milli şuurun gelişimine katkı sağlamak amacıyla "15 Temmuz Şehitlerine Mesajım Var" temalı video yarışması başlatıldığı belirtildi.

15 Temmuz ile ilgili nitelikli videolardan oluşan bir kliple yarışmaya başvurunun alınacağı belirtilen açıklamada, "15 Temmuz teması ekseninde vatan, millet, birlik, beraberlik, milli şuur ve şehitlik gibi milli ve manevi değerleri gençlerimizin benimsemesi ve içselleştirmesi amacıyla videoların çekilmesidir." ifadeleri kullanıldı.

Hedef kitlenin il genelinde orta öğretim kademesindeki tüm liselerde öğrenim gören öğrenciler olduğunu kaydedilen açıklamada birinciye 1000, ikinciye 750 ve üçüncüye ise 500 lira para ödülü verileceği belirtildi.

22 Temmuz'a kadar başvuruların alınacağı yarışmanın ödül töreni ise online olarak 29 Temmuz da yapılacak.