"15 Temmuz Şehitlerine Mesajım Var" konulu ödüllü video yarışması başlatıldı - Son Dakika

"15 Temmuz Şehitlerine Mesajım Var" konulu ödüllü video yarışması başlatıldı

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünce, "15 Temmuz Şehitlerine Mesajım Var" konulu öğrencilere yönelik ödüllü video yarışması başlatıldı.

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünce, "15 Temmuz Şehitlerine Mesajım Var" konulu öğrencilere yönelik ödüllü video yarışması başlatıldı.

Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatan ve milleti için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz'u unutturmamak, o gece şehit düşen vatandaşlara vefa göstermek ve milli şuurun gelişimine katkı sağlamak amacıyla "15 Temmuz Şehitlerine Mesajım Var" temalı video yarışması başlatıldığı belirtildi.

15 Temmuz ile ilgili nitelikli videolardan oluşan bir kliple yarışmaya başvurunun alınacağı belirtilen açıklamada, "15 Temmuz teması ekseninde vatan, millet, birlik, beraberlik, milli şuur ve şehitlik gibi milli ve manevi değerleri gençlerimizin benimsemesi ve içselleştirmesi amacıyla videoların çekilmesidir." ifadeleri kullanıldı.

Hedef kitlenin il genelinde orta öğretim kademesindeki tüm liselerde öğrenim gören öğrenciler olduğunu kaydedilen açıklamada birinciye 1000, ikinciye 750 ve üçüncüye ise 500 lira para ödülü verileceği belirtildi.

22 Temmuz'a kadar başvuruların alınacağı yarışmanın ödül töreni ise online olarak 29 Temmuz da yapılacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '15 Temmuz Şehitlerine Mesajım Var' konulu ödüllü video yarışması başlatıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:51 Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:11 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı 14:28 Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
20:11
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:09:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "15 Temmuz Şehitlerine Mesajım Var" konulu ödüllü video yarışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]