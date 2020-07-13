15 Temmuz şehitlerini anan Bakan Gül'ün gözleri doldu - Son Dakika

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın çağrısı üzerine sokakları ve meydanları dolduran vatandaşların cesaretine vurgu yapan Bakan Gül, 15 Temmuz'un kendisine ne hissettirdiğini aktardı.

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