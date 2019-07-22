Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası Tamamlandı
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15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası Tamamlandı

17 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası tamamlandı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası tamamlandı.

15 - 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde düzenlen müsabakalara toplamda 140 sporcu katıldı.

Minik, Küçük, Genç ve Büyükler kategorilerinde sporcular 5 gün boyunca 15 Temmuz Şehitleri anısına kıyasıya mücadele etti.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. - KAYSERİ
Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
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