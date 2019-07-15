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15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı

1 saat önce

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 81 il ve 4 ülkeden 212 sporcu katıldı.

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Muğla Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 81 il ve 4 ülkeden 212 sporcu katıldı.
Tura katılan 212 genç, bisikletleriyle valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Muğla'dan başlayan etapta bisikletçiler, 60 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşarak, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimini yaptığı otele ulaşacak.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un üzerinden 3 yıl geçtiğini, bugünün, Türk milletinin birliğine, dirliğine ve beraberliğine hizmet ettiğini söyledi.

İlman, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turu, uluslararası boyuta taşıdıklarını ifade etti.
Turun startını Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban verdi.

Bisikletçileri, güzergah boyunca polis helikopteri havadan takip etti.
Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:57 Kaynak: AA
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