15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı yapıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı yapıldı

15.07.2022 17:23
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı yapıldı

Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 29 ilden 149 sporcu katıldı.

Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 29 ilden 149 sporcu katıldı.

Muğla Valiliği himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda tura katılan sporcular, bisikletleriyle valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Turun startını Muğla Valisi Orhan Tavlı verdi.

Muğla'dan başlayan etapta bisikletçiler, 60 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris ilçesinde konakladığı otele ulaştı.

Bisikletçileri güzergah boyunca polis helikopteri havadan takip etti.

Yarışlarda dereceye girenler ise şöyle:

Büyük Erkekler:

1. Mustafa Tekin

2. Muhammed Erkan

3. Emin Koçan

Genç Erkekler:

1.Mustafa Ayyorkun

2. Serdar Gedik

3. Emre Yuca

17 Yaş Altı Erkekler

1. Ediz Ateş

2. Mehmet Emin Çiçek

3. Tunahan Çetin

Master Erkek +35:

1. Harun Ömür

2. Başar Ulu

3. Orkun Öztürk

Master Erkek +40

1. Abdullah Yıldırım

2. Özgür Çektir

3. Timur Nizam

Master Erkek +50

1. Oktay Fırat

2. Osman Şirin

3. Salih Bahadır Düner

Master Erkek +55

1. Adem Koçar

2. Zafer Yalın

3. Uğur Köse

Master Erkek +60

1. Ahmet Hidayet Akyürek

2, Vedat Aksu

3. Harun Ertuğrul

Büyük Kadınlar:

1. Semanur Kiriş

2. Reyhan Yakışır

3. Elifnur Aktı

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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