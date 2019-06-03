Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehitlerini ziyaret
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15 Temmuz şehitlerini ziyaret

50 dakika önce

15 Temmuz şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu.

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15 Temmuz şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Ramazan Bayramı arifesinde kabirleri Karacahmet Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri ziyaret edildi. Ziyarete Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Mütfüsü Ali Çakmak, şehit aileleri ve yakınları ile 15 Temmuz Derneği üyeleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz ve tüm şehitlerin ruhları için dualar edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:22 Kaynak: AA
Üsküdar, Ramazan Bayramı, Güncel
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