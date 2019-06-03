15 Temmuz şehitlerini ziyaret
50 dakika önce
15 Temmuz şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:22 Kaynak: AA
15 Temmuz şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu. Ramazan Bayramı
arifesinde kabirleri Karacahmet Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri ziyaret edildi. Ziyarete Üsküdar
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek
, Üsküdar Mütfüsü Ali Çakmak
, şehit aileleri ve yakınları ile 15 Temmuz Derneği üyeleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz ve tüm şehitlerin ruhları için dualar edildi.
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