15 Temmuz şehitlerini ziyaret - İSTANBUL
1 saat önce
15 Temmuz şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:12 Kaynak: AA
15 Temmuz şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu. Ramazan Bayramı
arifesinde kabirleri Karacahmet Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri ziyaret edildi. Ziyarete Üsküdar
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek
, Üsküdar Mütfüsü Ali Çakmak
, şehit aileleri ve yakınları ile 15 Temmuz Derneği üyeleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz ve tüm şehitlerin ruhları için dualar edildi.
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