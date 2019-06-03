Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehitlerini ziyaret - İSTANBUL
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz şehitlerini ziyaret - İSTANBUL

1 saat önce

15 Temmuz şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Ramazan Bayramı arifesinde kabirleri Karacahmet Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri ziyaret edildi. Ziyarete Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Mütfüsü Ali Çakmak, şehit aileleri ve yakınları ile 15 Temmuz Derneği üyeleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz ve tüm şehitlerin ruhları için dualar edildi.
15 Temmuz şehitlerini ziyaret - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:12 Kaynak: AA
Üsküdar, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisinde Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:42:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz şehitlerini ziyaret - İSTANBUL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]