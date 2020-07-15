15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor - Son Dakika

15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor

15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 1'i kadın 4 polis memurunun isimlerinin verildiği zırhlı araçlar bugün Adana'da şehir turu attı.

15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor

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ADANA - 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 1'i kadın 4 polis memurunun isimlerinin verildiği zırhlı araçlar bugün Adana'da şehir turu attı.

15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde şehit düşen Adanalı polislerin isimlerinin yazılı olduğu zırhlı özel harekat araçlarıyla kent genelinde konvoy yapıldı. Şehadet şerbeti içen şehitler için Ramazanoğlu Camisinde mevlit okunarak dua edildi.

Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç, Sevda Güngör ile Yunus Uğur'un isimlerinin yazıldığı zırhlı araçlar, Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Ramazanoğlu Camiinin önüne getirildi. Bir süre cami önünde bekletilen araçlar kent genelinde tur attı. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin önlem aldığı camide şehitlerin ruhu için mevlit okundu.

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 Temmuz şehitlerinin adı zırhlı araçlarda yaşatılıyor - Son Dakika
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