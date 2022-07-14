15 Temmuz şehitlerinin isimleri çınar ağacında yaşayacak - Son Dakika
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15 Temmuz şehitlerinin isimleri çınar ağacında yaşayacak

14.07.2022 15:59
15 Temmuz şehitlerinin isimleri çınar ağacında yaşayacak

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Müzesi'ndeki programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanı Bülent Gönültaş, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır'ın duasıyla başlayan program, sinevizyon gösterimi ve 15 Temmuz şehidi Ali Anar'ın eşi Nuray Anar'ın konuşmasıyla devam etti.

Nuray Anar, yaptığı konuşmada, eşinin çiftçilik yaptığını ve mutlu bir aile olduklarını belirterek, "Ben o gece şunu gördüm, insan en değerlilerini vatanı milleti için bırakabiliyormuş, gözü arkada gitmiyor. Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Bize vatan bıraktılar." dedi.

Öte yandan şehit polis Demet Sezen anısına yazılan şiirin okunduğu sırada salondaki şehit ailelerinin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Programın ardından müze bahçesine dikilen çınar ağacının dallarına 251 şehidin isimlerinin yazılı olduğu metal plakalardan yapılmış künyeler asıldı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitlerinin isimleri çınar ağacında yaşayacak - Son Dakika

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