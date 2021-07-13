15 Temmuz şehitlerinin isimleri Erzincan'da hatıra ormanında yaşatılacak - Son Dakika

Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler adına fidan dikildi.

Ekşisu mesire alanı yakınında oluşturulan 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin verildiği hatıra ormanında fidan dikim töreni düzenlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3 yaşındaki şehit yakını Zümra Koyun ile diktiği fidanın üzerine 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir isimliğini taktı.

Vali Makas, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına oluşturulan hatıra ormanına fidanların dikildiğini söyledi.

Ağaç dikiminin basit bir faaliyet olmadığına işaret eden Makas, şunları kaydetti:

"O günü hatırlatmak adına dahi olsa çok önemli bir faaliyettir. 15 Temmuz malumunuz, aziz milletimizin tarih boyunca kutlu yürüyüşünde farklı virajları, dönemeçleri vardır, o önemli noktalardan biridir. Nedir bu önemli nokta, hakla batılın çarpışmasıdır. Hakkın batıla üstün geldiği bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda kutlu yürüyüşünde hep hakkın yanında yer almış aziz milletimizin, Hira Dağı'nın çocuklarının, Tanrı Dağı'nın çocuklarının Olimpos Dağı'nın çocuklarına üstünlüğünü sağladığı bir dönüm noktasıdır."

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da ülkenin her karış toprağında şehitlerin kanlarının mevcut olduğunu belirterek, yaşananların hatırlanabilmesi için bu tür etkinliklerin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından şehitlerin isimlerinin verildiği 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Törene, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, İletişim Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.