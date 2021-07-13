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15 Temmuz şehitlerinin mezarlarından aldıkları toprakları Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine götürüyorlar - Son Dakika

15 Temmuz şehitlerinin mezarlarından aldıkları toprakları Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine götürüyorlar

13.07.2021 01:09
15 Temmuz şehitlerinin mezarlarından aldıkları toprakları Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine götürüyorlar, System.String[]

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 11 Çankırılının kabirlerinden aldıkları toprağı, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaştırmak üzere bisikletleri ile yola çıktı.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 11 Çankırılının kabirlerinden aldıkları toprağı, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaştırmak üzere bisikletleri ile yola çıktı.

Bisikletçiler 3 gün boyunca 453 kilometre pedal çevirecek. Çankırı Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i Anma Turu" etkinliğinde bisiklet kulübü üyeleri, il merkezi ve ilçelerdeki 11 şehidin mezarlarını ziyaret ederek, şehit kabirlerinden toprak aldı

Vali Abdullah Ayaz, kamu kurum ve kuruluş ile STK temsilcilerinin katıldığı programda bisikletçiler uğurlandı. Gerçekleştirilen programda konuşma yapan Vali Abdullah Ayaz, ilkinin geçen sene yapıldığı programın bu sene 2. 'nin gerçekleştirildiğini aktararak, "En büyük isteğimiz; 15 Temmuz'a yakışır bir şekilde ve çok farklı etkinliklerle anmak. Gerçekleştirilecek olan anma etkinliklerine vatandaşımızın katılımını ne kadar çok yapabilirsek bizim için o kadar kıymetli olur. " dedi.

Bisiklet turu hakkında da bilgi veren Vali Ayaz, yaklaşık 453 km'lik bir yol kat edilerek Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine şehitlerimizin kabrinden alınan toprakların teslim edileceğini ve Çankırı Valiliği olarak da 15 Temmuz günü vatandaşlara yönelik bisiklet turunun yapılacağını söyledi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Engin Çimen ise, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında, Çankırı Valiliği, Çankırı Gençlik ve Spor II Müdürlüğü, Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Çankırı 15 Temmuz Şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i Anma Turu' düzenledik. " dedi.

Çimen, şöyle devam etti: "Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde, Çankırı'da faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Derneklerimizden birer üyenin katılımı ile Çankırı'dan On bir, 15 Temmuz Şehidimizin kabirleri ziyaret edilerek, dualarla şehitlerimizin kabirlerinden cennet kokan topraklar alındı. Bu topraklar Çankırı Valimiz Abdullah Ayaz tarafından 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübüne emanet edildi. Bu emaneti 453 Km pedal çevirerek 4 gün süren yolculuğumuz sonucu Ömer Halisdemir'in kabrine teslim edeceğiz. Çankırı'dan başlayıp Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir illerimiz üzerinden devam edecek olan ve Niğde ilimizde son bulacak olan yolculuk boyunca geçilen her ildeki şehitliklerimiz ziyaret edilecek. Şehitlerimizin ruhuna fatihalar okunacak, dualar edilecek. Bu ezanlar dinmesin, bu bayrak inmesin diye, bizlerin hürriyetini sağlamak için, canını feda eden şehitlerimiz için ne yapsak azdır. En çok şehit veren bir il olarak Çankırı insanımız önce vatan diyerek Kurtuluş Savaşının tüm cephelerinde bulunmuş, 15 Temmuz gecesi de 50-60 bin insanı ile sokaklara inerek hainlere geçit vermemiştir.

'15 Temmuz Şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i Anma Turu' etkinliğinin temel amacı, geçmişten ders alarak geleceğe yürümektir. Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk Milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği o ruhu gençlerimizle ve toplumumuzla yeniden yaşamaktır. " Grup daha sonra Niğde'ye ulaşmak üzere bisikletleri ile yola çıktı.

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15 Temmuz şehitlerinin mezarlarından aldıkları toprakları Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine götürüyorlar

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz, Çankırı, Şehit, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarından aldıkları toprakları Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine götürüyorlar - Son Dakika


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