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15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi - Son Dakika

15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:01
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi, System.String[]

15 Temmuz 2016 yılında darbe girişiminde şehit olanların o gün üstlerinde bulunan kıyafetleri İstanbul Havalimanı'nda sergilendi.

15 Temmuz 2016 yılında darbe girişiminde şehit olanların o gün üstlerinde bulunan kıyafetleri İstanbul Havalimanı'nda sergilendi. Sergide Fenerbahçe formasından motosiklet kaskına kadar 10 şehidin kıyafeti yer aldı.

15 Temmuz 2016 yılında darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'in aralarında bulunduğu 10 şehidin o gün giydiği kıyafetlerinin yer aldığı sergi İstanbul Havalimanı'nda açıldı. Sergi açılışına İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, 15 Temmuz Derneği Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca ve diğer yetkililer katıldı. İGA ve 15 Temmuz Derneği Vakfı'nın ortak girişimleri sonucu oluşturulan sergiyi yolcular 20 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilecek. Ayrıca, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi de Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılacak.

"O GECE CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE O RUH YENİDEN CANLANDI"

Törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, "O hain darbe girişiminin yaşandığı gecede bu millet Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik başta olmak üzere kahramanlığı ve ruhu yeniden canlandırdı. O birlik beraberlik ruhuyla tankların altına yatmaktan tutun da o kahramanlıklar sayesinde bu ülkede bu topraklarda yaşayabiliyoruz" dedi.

"DEMOKRASİ NÖBETİ TUTTUK"İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "2016 yılında ülkemiz cumhuriyet tarihindeki en karanlık gecelerden birini yaşadı. Hain darbe girişimi çok büyük bir ihanet. Biz tarihimizde hiçbir zaman böyle bir şeyi yaşamadık. Yaşadıklarımız halen hafızalarımızda çok taze. 2015 yılında inşaatı başlayan havalimanımızın 15 Temmuz ve 16 Temmuz haricinde çalışmaları hiçbir zaman durmadı. Çalışanlarımı bu hainliğin yapıldığı günlerde darbe girişimini engellemek ve demokrasi nöbetine destek vermek için sokaklardaydı" diye konuştu.15 Temmuz Derneği Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise şunları söyledi: "Bu duruşu hep beraber ortaya koyduk. Kimse darbecilere alkış tutmadı. Bu ülke bize emanet olarak bırakıldı. Bu topraklar emanet olarak bırakıldı. Bu emaneti bırakan insanlarda bir bedel ödeyerek bu emaneti bıraktı. Bizden sonraki kuşaklara bu emaneti daha güçlendirerek bırakmak istiyoruz. Bu tarihi sorumluluk. Bunun bilincinde olan Cumhurbaşkanımız ve milletimiz tankların topların tüfeklerin uçakların karşısına gönlünde vatan sevgisiyle çıktılar."


- İstanbul
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi

İstanbul Havalimanı, 15 Temmuz, İstanbul, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitlerinin o gün giydikleri kıyafetler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi - Son Dakika


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