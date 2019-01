15 Temmuz Şehitlerinin Yakınları Gözyaşlarını Tutamadı

Burdur'da 15 Temmuz şehitleri Ömer Halisdemir ve Akif Altay'ın yakınları '15 Temmuz Gecesinden Doğan Yıldızlar" sergisinde gözyaşlarını tutamadı



Burdur'da '15 Temmuz Gecesinden Doğan Yıldızlar" sergisi düzenlendi. Güzel Sanatlar Lisesi Resim-iş bölümü öğrencileri tarafından kil rölyef çalışmaları ile düzenlenen sergiyi 15 Temmuz şehitleri Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, annesi Fadime ve oğlu Niyazi Altay, Şehit Ömer Halisdemir'in kız kardeşi Elif Serin ve Burdur Valisi Hasan Şıldak gezdi. Milli Eğitim Müdürlüğü sergi Salonu'nda açılan sergide şehit Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, "Bu vatan tekrardan o günleri yaşamasın inşallah gençlerimiz de bu bayrağa sıkı sıkıya sarılsın, şehitlerimize layık olsunlar. Dünyada ve ahirette yüzleri hiç gülmesin. Nasıl çocuklarımızı yetim, eşleri gözü yaşlı bıraktılarsa rabbim onları da bıraksın. Bu vatana, devlete rabbim güç kuvvet versin" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak ise, "Terörün her türlü faaliyeti ülkemizde adım adım takip ediliyor ve şüheda kanıyla sulanmış bu vatanın sahipleri var. Bu sahipleri bu vatana her zaman tarihin her döneminde sahip çıkmayı bilmiştir. Aziz milletimiz aynı bilince ve duyarlılığa sahip olacağız."

Sergi açılışı sonrasında Şehit abisi Halisdemir'in rölyefini gören kız kardeşi Elif Serin gözyaşlarıyla sergiyi gezdi.

Açılış sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine sertifikaları tek tek dağıtılıp çalışmalarından dolayı tebrik edildi.

