Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz sonrası 511 bin kişi gözaltına alındı

15 Temmuz sonrası 511 bin kişi gözaltına alındı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz sonrası toplam 511 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi.

15 Temmuz sonrası 511 bin kişi gözaltına alındı, System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz sonrası toplam 511 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi. Soylu'nun açıklamasına göre, FETÖ irtibatı nedeniyle tutuklu sayısı ise 30 bin 821.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:50 

Süleyman Soylu, Ekonomi
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