15 Temmuz sonrası 511 bin kişi gözaltına alındı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz sonrası toplam 511 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu
, 15 Temmuz sonrası toplam 511 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi. Soylu'nun açıklamasına göre, FETÖ irtibatı nedeniyle tutuklu sayısı ise 30 bin 821.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:50
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