15 Temmuz sonrası 'yıkılan' üniversite FETÖ'cülerden temizlendi - Son Dakika

15 Temmuz sonrası 'yıkılan' üniversite FETÖ'cülerden temizlendi

15 Temmuz sonrası 'yıkılan' üniversite FETÖ'cülerden temizlendi -DÜ'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantıları tespit edilen 212 öğretim üyesi ihraç edildi -DÜ Rektörü Prof. Dr.

15 Temmuz sonrası 'yıkılan' üniversite FETÖ'cülerden temizlendi

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-DÜ'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantıları tespit edilen 212 öğretim üyesi ihraç edildi

-DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül:

-"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yıkılmış bir üniversiteyi devraldık"

-"Hain darbe girişiminin ardından 212 öğretim üyesi ihraç edildi, ihraçların devamı gelebilir"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yıkılmış bir üniversite devraldıklarını belirterek bu süreçte 212 öğretim üyesinin ihraç edildiğini ve ihraçların devamının gelebileceğini söyledi.

Bir dönem FETÖ'nün yuvası olarak bilinen Dicle Üniversitesi, prangalarından kurtulmayı başardı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ağustos ayında üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Talip Gül başkanlığında önemli bir çalışma gerçekleştiren kurum, bünyesinde barındırdığı FETÖ'cüleri bir bir tespit ederek ihraç etti. Son 4 yılda üniversitede 212 öğretim üyesinin ihraç edildiğini kaydeden Rektör Gül, bu ihraçların devamının gelebileceğini söyledi.

"Tamamen yıkılmış bir üniversite devralmıştık"

15 Temmuz hain darbe girişiminden bir ay sonra Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Talip Gül, yaşanan süreci anlattı. Darbe sonrası üniversitenin rektörü, rektör yardımcıları, genel sekreteri, bazı dekanları olmak üzere çok sayıda yöneticisinin gözaltına alındığını hatırlatan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, tamamen yıkılmış bir üniversite alarak 4 yılda üniversiteyi tekrar hayata kazandırdıklarını aktardı. Bu süreçte 212 öğretim üyesinin ihraç edildiğini ve 4 yılda 160 civarında doktor öğretim üyesinin göreve getirilerek eksikliğin giderildiğini vurgulayan Rektör Gül, şimdilerde personellerin liyakatine, ehliyetine ve hizmetine bakarak almaya çalıştıklarını dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Gül, "15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen bir ay sonra 15 Ağustosta atandım. Çok kötü bir ortamda bu görevi devraldık. Göreve geldiğimiz zaman buranın rektörü, rektör yardımcıları, genel sekreteri, bazı dekanlar olmak üzere çok sayıda yönetici gözaltına alınmıştı. Devlet haklı olarak dijital sistemi yani üniversitenin kurumsal hafızasına el koymuştu. Dolayısıyla tamamen yıkılmış bir üniversite devralmıştık. Bir taraftan kurumsal yapıyı tekrardan oluşturmaya çalışırken bir taraftan FETÖ'nün kalıntılarını temizlemekle uğraştık. Hızlı bir şekilde soruşturma ve değerlendirme komisyonları kuruldu. Öyle bir ortamdaydık ki herkes birbirini şikayet etmeye başladı, gelen şikayetlerin bir kısmı yanlış, bir kısmı doğru, bunları ayırt etmek için komisyonlar kurduk. Bu soruşturmalar sonucu şuana kadar geçen hafta 2 kişi daha alındı toplamda 212 öğretim üyesi ihraç oldu. Bu çok büyük bir rakam, tabi istifa edip gidenler oldu, darbe girişiminden önce yurt dışında olup gelmeyenler oldu. Dolayısıyla üniversitemizde böyle bir tahribat oldu, çok korkunç bir rakam 212 öğretim üyesi ihraç oldu ve devam ediyor" dedi.

"Alımlarda ehliyet, liyakat ve hizmete bakıyoruz"

Sürecin devam ettiğini bildiren Rektör Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu süreç devam ediyor çünkü yeni bilgiler ve belgeler çıktığı zaman devletimiz devam ettiriyor. Araştırmalar birbirini takip ediyor, yeni belge ve bilgiler geldiği için soruşturma komisyonumuz hala aktif çalışıyorlar, süreç devam edecek gibi de görünüyor. Çünkü bu örgütün invazyon olduğu alanlar nerelere kadar bilinmiyor, dolayısıyla ciddi bir temizlik yaptığımızı söyleyebiliriz. Şuana kadar eksiğimiz kalmadı, bu 4 yıl içersin de 160 civarında doktor öğretim üyesi aldık, hatta bu rakamlar son alımlarla beraber artı. Aldığımız elamanları liyakatine, ehliyetine ve hizmetine bakarak almaya çalışıyoruz. Alırken de muhakkak devletimizle koordineli bir şekilde terör örgütü ile bağlantılarının asla olmamasına özen göstererek alıyoruz. Bu çok kolay olmuyor, liyakat ve ehliyetli insanlar her zaman bulunmuyor, bulduğumuzu kapmaya çalışıyoruz, eksiğimiz şuanda hamd olsun yok."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz sonrası 'yıkılan' üniversite FETÖ'cülerden temizlendi - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • Diyarbakır: sayın hocam ya haksız yere zulüm ederek işten atılan özel güvenlik görevlisi arkadaşlar n olacak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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