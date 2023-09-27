15 Temmuz tabelasını indiren vali topun ağzında! Sosyal medyada ''İstifa'' hashtag'i açtılar

Düzce'de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin adı eski ismi olan Düzce Lisesi olarak değişti. Sosyal medyadan vatandaşlar duruma tepki gösterince valilik açıklama yapmak zorunda kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın onayı sembolik. Genelde biz karışmıyoruz. Valilik yazı göndermiş, bizim genel müdürlüğümüz ise rutin bir işlem olarak onamış. Genel Müdürlüğümüzün onayını iptal ettireceğim" ifadelerini kullandı. Tartışmalar devam ederken sosyal medyada Düzce Valisi Selçuk Aslan için #ValiSelcukAslanistifa hashtagi ile başlık açıldı. Öte yandan tepkilerin ardından okula eski tabelası yeniden asıldı.

BAKANLIK ONAYIYLA İSİM DEĞİŞTİRİLDİ

Düzce'de 1923 yılında Cedidiye Mahallesi'nde ortaokul olarak açılan Düzce Lisesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Düzce Lisesi mezunlarının valilik makamına dilekçe ile başvurmaları üzerine, ad verme komisyonunda gerekli çalışma yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne yeniden Düzce Lisesi adının verilmesi teklifi bakanlığa gönderildi, bakanlık ise onay verdi.

TABELAYI ASTILAR

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulun tabelası da değişti. Okulun isim değişikliği için tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, "Her ne kadar aynı binada olmasa da Düzce Lisesi ismi bir asrı deviren bir marka. Düzce Lisesi asırlık bir çınar, o isim yaşatılmalı mı yaşatılmalı. '15 Temmuz Anadolu Lisesi tekrar Düzce Lisesi olsun' teklifi bakanlığımızca kabul gördü" dedi. Konuşmanın ardından Düzce Lisesi okul tabelası öğrenciler tarafından açıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Düzce Valiliği, "252 şehide saygısızlık yapıldı" eleştirileri üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada, "Seçilmiş liderleri öncülüğünde milletimizin azim ve iradesiyle püskürtülen alçak darbe kalkışmasında şehadete ulaşan 15 Temmuz Şehitlerimizin adları ve aziz hatıraları ismin nakledildiği Düzce 15 Temmuz Şehitleri Orta Okulumuzda yaşatılmaktadır. Düzce Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Düzce Lisesi adının tekrar okullarına verilmesi için valiliğimize başvuru yapılmıştır. Düzce Lisesi'nden mezun, şehrimize mal olmuş kişilerin ve kamuoyunun da beklentilerine cevap verecek şekilde Düzce Lisesi adının yaşatılması yeniden değerlendirilmiş, ilimiz genelinde yapılan istişareler neticesinde bu yönde bir beklentinin olması da göz önünde bulundurularak, Valiliğimiz tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gerekli çalışmanın yapılması talimatı verilmiştir. Hazırlanan komisyon kararı; Valiliğimizin isim değişikliği teklifi olarak Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuş ve 21 Eylül 2023 tarihinde okul adının Düzce Lisesi olarak değiştirilmesi Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Buna bağlı olarak; Merkez TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun adı değiştirilerek, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'na dönüştürülmüştür. Bununla birlikte Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ismi ise TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda yaşatılmaya devam edilecektir. Ülkemizde Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100. yaşını tamamlayan 3 okuldan biri olan Düzce Lisesi'nin adının yaşatılması son derece anlamlıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı gençler yetiştirecek okulumuzun ismiyle yaşayacak olması ilimize hayırlısı olsun" denildi.

BAKAN TEKİN: KARARI İPTAL ETTİRECEĞİM

Konuyla ilgili Tv100 yazarı Fuat Uğur'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, isim verme süreçlerinin valiliklerin uhdesinde olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın onayı sembolik. Genelde biz karışmıyoruz. Valilik yazı göndermiş, bizim genel müdürlüğümüz ise rutin bir işlem olarak onamış. Şimdi Bakanlığa geçiyorum ve Genel Müdürlüğümüzün onayını iptal ettireceğim ve ayrıca da Vali beyle konuşacağım" dedi.

Öte yandan gelen tepkilerin ardından okula yeniden 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tabelası asıldı.

İSTİFA ÇAĞRISI YAPILIYOR

Ancak Düzce Valisi Selçuk Aslan'a sosyal medyadan tepki yağıyor. Birçok kullanıcı Aslan'ın istifa etmesi gerektiğini öne süren yorumlar yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları şu şekilde: