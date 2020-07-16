15 Temmuz temalı yarışmalar sonuçlandı - Son Dakika

15 Temmuz temalı yarışmalar sonuçlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları kapsamında Balıkesir Gençlik Merkezleri tarafından 14-29 Yaş arası gençlerin çeşitli kategorilerde katılımlarıyla gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitleri için Destan" temalı Şiir, Karikatür ve Ses yarışmalarının sonuçları açıklandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları kapsamında Balıkesir Gençlik Merkezleri tarafından 14-29 Yaş arası gençlerin çeşitli kategorilerde katılımlarıyla gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitleri için Destan" temalı Şiir, Karikatür ve Ses yarışmalarının sonuçları açıklandı. Dereceye giren gençlerimize ödülleri düzenlenen ödül töreni ile verildi.

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Korona virüs salgını nedeniyle Temmuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine gençler dijital olarak katıldı. Çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda katılımcılar yeteneklerini sergiledi.


15 Temmuz Şehitleri için Destanının Oku Şiir Yarışması 14-17 Yaş kategorisinde; 1. Berat Kabak (Balıkesir), 2. Seher Aslanyılmaz (İvrindi), 3. Ayşe Karaman (Sındırgı), 18-29 Yaş Kategorisinde 1. Ramazan Şimşek (Manyas), 2. Nihal Dedemen (Edremit), 3. Abdül Samet Düven (Manyas); 15 Temmuz Şehitleri İçin Destanını Çiz Karikatür Yarışmasında 1. Esma Akkoca (Savaştepe), 2. Ebrar Işılak (Balıkesir), 3. Meryem Narman (Susurluk); 15 Temmuz Şehitleri için Destanını Söyle Ses Yarışmasında 1. Ömer Ayvaz (Balıkesir), 2. Sait Sönmez (Balıkesir), 3. Kezban Demiröz (Sındırgı) oldu.


Gençlerin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, bu yarışmaların 15 Temmuz ruhunun diri tutulması, gelecek nesillerin kalplerine dokunarak aktarılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak emeği geçen tüm gençlere teşekkürlerini sundu. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz temalı yarışmalar sonuçlandı - Son Dakika
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