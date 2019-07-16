Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz tenis turnuvalarında kupalar sahiplerini buldu
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15 Temmuz tenis turnuvalarında kupalar sahiplerini buldu

59 dakika önce

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından ülke genelinde tenis turnuvaları düzenledi.

15 Temmuz tenis turnuvalarında kupalar sahiplerini buldu, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından ülke genelinde tenis turnuvaları düzenledi. 28 şehirde gerçekleştirilen sokak tenisi aktivitelerine ve özel turnuvalara farklı yaşlardan yüzlerce kişi katıldı.
Ağrı Valiliği ile Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'nün 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına ortaklaşa düzenlediği tenis turnuvasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. 12-15 Temmuz tarihleri arasında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tenis kortlarında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tenis Turnuvası'na katılan 28'i kız, 68 sporcudan dereceye girenler, ödüllerini aldı. TTF, Batman Valiliği, Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Sertka Grup'un 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına ortaklaşa düzenlediği tenis turnuvası da geniş bir katılıma sahne oldu. 23'ü kız, 120 sporcunun ter döktüğü anlamlı organizasyonda 8 kategoriden birinciler ödüllerini Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Milli Eğitim Şube Müdürü Edip Altun, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Burak Eren ve Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Üney'in elinden aldı. Erzincan'da düzenlenen 12 yaş turnuvasında ise dereceye giren sporculara madalyalarını Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu takdim etti.


Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:35 Kaynak: DHA
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