Saraçhane'de 15 Temmuz Anma Programı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Saraçhane'de 15 Temmuz Anma Programı hazırlıkları devam ediyor

15.07.2022 12:49

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Meydanı'nda gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı için son hazırlıklar yapılıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Meydanı'nda gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı için son hazırlıklar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Fatih'te bulunan Saraçhane Meydanı'nda yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı için son hazırlıklar devam ediyor. 17.30'da başlaması planlanan program için vatandaşlar alana gelmeye başladı. 15 Temmuz temalı video gösterimi, canlı sahne performansları, sela, dua ve Kuran-ı Kerim tilavetinin yapılacağı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.


YORUMLAR
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15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim 15 Temmuz anma programı belli oldu 15 Temmuz anma programı belli oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraçhane'de 15 Temmuz Anma Programı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saraçhane'de 15 Temmuz Anma Programı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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