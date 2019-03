15 Temmuz'u Başaramayanlar, Bu İttifakları Planladılar"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "HDP'nin genel başkan yardımcısı, 'Seçildikleri zaman bizim oylarımızla seçildiklerini bilecekler.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "HDP'nin genel başkan yardımcısı, 'Seçildikleri zaman bizim oylarımızla seçildiklerini bilecekler.' diyor, tehdit ediyor. Nasıl bir ittifak bu? Seçildikten sonra nasıl işleyecek bu yöntem? Birbirine düşecekler. Aldıkları belediyelerde huzursuzluk hakim olacak, istikrarsızlık hakim olacak. Birbiriyle kavgaya tutuşacaklar." dedi.



Erdoğan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 4,5 yıl seçimin olmadığı bir döneme girildiğini söyledi.



Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Fatma Şahin ile Mehmet Sarı'nın hizmetleriyle Nizip için yeni bir hizmet döneminin başlayacağını anlatan Erdoğan, seçime ittifakla gidildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Bugün burada Cumhur İttifakı var. Maalesef bazı ülkücü kardeşlerimizi bulundukları yerden koparmak suretiyle sırtını teröre dayayan ittifaka soktular. Bir tarafta 15 Temmuz'a dayanan ittifak, birbiriyle zaten fikri olarak yakın olan ittifak, diğer tarafta ise neden ve nasıl kurulduğunu kimsenin anlatamayacağı bir ittifak. Bugün adına Millet İttifakı dedikleri zillet ittifakına oy veren kardeşlerimize de haksızlık ettiler. Kime oy verdiğini bilmeden oy kullanıyorlar. HDP'nin genel başkan yardımcısı 'Seçildikleri zaman bizim oylarımızla seçildiklerini bilecekler.' diyor, tehdit ediyor. Nasıl bir ittifak bu? Seçildikten sonra nasıl işleyecek bu yöntem? Birbirine düşecekler. Aldıkları belediyelerde huzursuzluk hakim olacak, istikrarsızlık hakim olacak. Birbiriyle kavgaya tutuşacaklar. Ama bu tarafta da Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da temeli atılmış, milli menfaatler uğruna oluşturulmuş sistem. Önümüzde de bu iki seçenek arasında çok net bir tercih var. Bir tarafta siyaseten onurlu bir duruş sergileyen ittifak, bir tarafta da kapalı kapılar ardında neyin pazarlığının yapıldığı belli olmayan bir ittifak."



Belediyecilik konusunda "gönül belediyeciliği"ni benimseyen işin, AK Parti tarafından yıllardır başarıyla yerine getirildiğini anlatan Erdoğan, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla beraber Türkiye'de belediyecilik konusunda yeni bir döneme girildiğini vurguladı.



Erdoğan, o günden bu yana herkesin Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı belediyeciliği taklit etmeye çalıştığını aktararak, konuşmasına şöyle devam etti:



"AK Parti'nin belediyecilik anlayışı hep böyle yükseldi. O yüzden gönül belediyeciliği diyoruz. Bir tarafta belediyeciliği millet için yapanlar var, bir tarafta da belediyeciliği çıkarları için, ipi dışarı olan yurt dışındaki ağaları, patronları için yapanlar var. 15 Temmuz'un planlayıcısı nerede? Amerika'da. Kimin himayesinde? Amerika'nın. Şimdi 15 Temmuz'u başaramayanlar, bu ittifakları planladılar. Bu ittifak başka türlü hayata geçebilir miydi? Bir tarafta milliyetçi bir parti, bir tarafta bölücü bir parti, bir tarafta İslamcı bir parti, diğer tarafta da İslam karşıtı bir parti. Şimdi biz bunlara İslam karşıtı parti dedik ya hemen inkar ederler. Milletin ezanıyla alay eden bir zihniyet, nedir Allah'ınızı severseniz?"



"Bu zihniyet, bu memlekette ezanı yasaklayan zihniyet"



"Bu zihniyet, bu memlekette ezanı yasaklayan zihniyet." diyen Erdoğan, "Çevrenizdekilere oy verdiklerinde nereye gittiğini anlatın. Ezanı ıslıklayan, alay eden zihniyet, camileri ahıra çeviren zihniyet halen o partinin içinde can bulmaya çalışıyor. Bugün Yeni Zelanda'daki terör hadisesi için 'İslam dünyasında çıkan terör eylemleri' falan dedi. Hey gidi... Yeni Zelanda'da İslam karşıtı terör eylemleri yapılıyor, Amerikan Başkanı terör diyemedi, Vatikan buna terör diyemedi, New York Times Gazetesi buna terör diyemedi. Diyemiyorlar, diyemezler. Niye? Kafa aynı da ondan." ifadelerini kullandı.



Bilal Erdoğan, "Allah aşkına düşünün, bu seçimlerde kim güçlenirse New York Times sevinir, Amerika mutlu olur? Bu seçimlerde kim zayıflarsa dünyadaki İslam düşmanları mutlu olur? O yüzden bizim çok güçlü olmamız, Cumhurbaşkanımızın başını eğdirecek bir şey yapmamamız lazım." dedi.



31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın yüzünü güldürmeliyiz bu seçimlerde. Kime karşı? Tüm küffara karşı." diye konuştu.



Ziyaretten notlar



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bilal Erdoğan, Nizip temasları kapsamında ilk önce Hacı Mehmet-Fatma Cankesen Külliyesi'ni ziyaret etti.



Burada cemaatle bir araya gelen ve külliyedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, Şehit Abdulkadir Salih Aşevi'nde ziyaretçilere yemek dağıttı. Aşevi personeliyle sohbet eden Erdoğan, daha sonra Nizip Belediyesi Şehit Furkan Doğan Okuma Salonu'nda temaslarda bulundu. Burada eğitim gören Suriyeli çocuklarla bir araya gelen Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenip söyledikleri şarkıları dinledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propagandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek

Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı

Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararını Eleştirdi: Keşke Öyle Bir Karar Alsalar