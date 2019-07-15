15 Temmuz'u su altında andılar
5 saat önce
15 Temmuz'u su altında andılarÇANAKKALE - Gökçeada Dalış Merkezi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak gazi ve şehitleri andı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
15 Temmuz'u su altında andılar
ÇANAKKALE - Gökçeada
Dalış Merkezi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak gazi ve şehitleri andı.
Tören, Gökçeada Sualtı Milli Parkında gerçekleştirildi. Selim Konya
, Emre Alp Aksu
, Berkay Güney
, Tuğba Yıldırım
, Abdullah Tural'dan oluşan dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.
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