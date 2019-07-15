Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'u su altında andılar
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15 Temmuz'u su altında andılar

5 saat önce

15 Temmuz'u su altında andılarÇANAKKALE - Gökçeada Dalış Merkezi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak gazi ve şehitleri andı.

15 Temmuz'u su altında andılar
ÇANAKKALE - Gökçeada Dalış Merkezi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak gazi ve şehitleri andı.
Tören, Gökçeada Sualtı Milli Parkında gerçekleştirildi. Selim Konya, Emre Alp Aksu, Berkay Güney, Tuğba Yıldırım, Abdullah Tural'dan oluşan dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.
15 Temmuz'u su altında andılar
Gökçeada, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
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