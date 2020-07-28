"15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu" - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ekibi, İletişim Başkanlığı himayesinde, "Birlikten Kuvvet Doğar" sloganıyla 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan "15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu Online Turnuvası"nı ilk beşte tamamladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Teknopark ortaklığı ile kurulan ve liderliğini Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çalışkan'ın yaptığı takımda Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans öğrencileri Muzaffer Çokaslan ve Mustafa Ali Kılcı, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği lisans öğrencisi Tolgahan Doğan ve Niğde Teknopark Çağrı Elektronik Sistemleri Ar-Ge Sorumlusu Baki Yıldırım yer aldı.

Çok sayıda takım ve kişinin başvuru yaptığı ve bu takımlardan 35'inin yarışma şansı bulduğu hekatonda, finale kalan 15 takım içinde eğitim için geliştirdikleri "Mobil Uygulama ve Yönetim Paneli" ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ekibi mücadeleyi, ilk beş takım arasında tamamladı.