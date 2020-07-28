"15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu"nda ödül kazanan takımlar belli oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Birlikten Kuvvet Doğar" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu'nda aplikasyon ve infografi alanında ödül kazanan takımlar belli oldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, 13-19 Temmuz'da çevrimiçi gerçekleştirilen Hekaton'a, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İsrail, İtalya ve Polonya'nın da bulunduğu 42 takımın başvurusuyla başladığı anımsatıldı.

Takımların 15 Temmuz'da canlı olarak gerçekleştirdikleri sunumların ardından 15 takımın yarı finale kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Final sunumlarının ardından aplikasyon kategorisinde Maltepe Üniversitesinden Phoenix takımı, sosyal medya üzerinden yapay zeka, veri madenciliği ve sosyoloji bilimini birleştiren 'Toplumsal Olaylarda Psikolojik Analiz Sistemi' projesi ile birinci oldu.

İnfografi kategorisinin kazananı ise HTS tabanlı darbeci teşhis sistemi, sosyal medya manipülasyon alarmı, yedeklemeli kamu haberleşme altyapısı ve akıllı şehircilik uygulamalarına anons sistemlerinin entegrasyonunu içeren 'Proaktif Darbe Önleyici' projesiyle Erciyes Teknopark oldu.

Aplikasyon alanında birinci olan Phoenix takımı 15 bin avro, infografik alanında birinci olan Erciyes Teknopark ise 2 bin avro ödül kazandı."

15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekatonu'nda finalist takımlar şunlar oldu:

"Yüzde 98,2 Computer Engineers/ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Alfabee-Bauntek/ Balıkesir Üniversitesi Teknokent

Atölye/ Netaş- Karabük Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Boğaziçi Siber/ Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri

DAVET/ Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK

Erciyes Teknopark

HMKÜ&TEKNOPARK/ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi & Teknopark

Kesintisiz Demokrasi/ Dokuz Eylül Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi

normSight Siber Güvenlik Teknolojileri Teknokent

OMÜ Konsey/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Phoenix/ Maltepe Üniversitesi

Tohum/ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Emeklisi Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

VTIS-Y/ Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent"