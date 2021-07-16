Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.
Kanlı darbe girişimine karşı gösterilen direniş sembollerinden biri olan sela sesleri, hain kalkışmanın 5'inci yıl dönümü dolayısıyla 81 ildeki 90 bin cami minarelerinden yükseldi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde 90 bin camide aynı anda sela okundu - Son Dakika