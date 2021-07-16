15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde 90 bin camide aynı anda sela okundu - Son Dakika

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde 90 bin camide aynı anda sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu. Dün akşam sela sesleri, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda okunmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. 90 BİN CAMİDE SELA OKUNDU Kanlı darbe girişimine karşı gösterilen direniş sembollerinden biri olan sela sesleri, hain kalkışmanın 5'inci yıl dönümü dolayısıyla 81 ildeki 90 bin cami minarelerinden yükseldi. IŞIKLAR AÇIK KALDI 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutuldu.

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