"15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır" - Son Dakika

"15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kızılay Meydanında Demokrasi nöbetinde bulunan vatandaşlara hitap etti. . Soylu, "Tam 4 yıl önce Ankara'da, İstanbul'da, eğer yapabilselerdi Türkiye'nin dört bir tarafında Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ülkemizi, milletimizi karanlığa götürmek istediler. Burada ne konuşulur bilmiyorum ama 15 Temmuz 2016 gecesi asıl konuşmayı milletimiz yaptı. Biz milletimize minnettarız. Allah sizden razı olsun. Ankara'ya ve Ankaralılara minnettarız. Neden biliyor musunuz? Demokrasiyi, TBMM'yi Ankara ve Ankaralılar Gazi Meclisimizin namusunu kurtardığı için onu koruduğu için minnettarız. Canı pahasına Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde, içinde kahramanlıklarını ortaya koydukları için minnettarız. Kahramankazan'da o uçakların, helikopterlerin kalkıp milleti acımasızca öldürmelerini engellemeye çalıştıkları için minnettarız" şeklinde konuştu.

'FETÖ İLE PKK'NIN ARKASINDA AYNI GÜÇ VAR'

15 Temmuz'daki darbe girişimi ile PKK terör örgütünün arkasında yer alan gücün aynı olduğunu vurgulayan Soylu, "Şu sokaklardan geçen tanklara çıplak ellerinizle 'dur' dediniz. Helikopterlerden makineli tüfekleri ile millete acımasızca saldıranlara 'dur' dediniz. 15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır. Patronlar aynıdır. Sizler hem 15 Temmuz'u, o hainleri mağlup ettiniz. Hem de yıllarca Türkiye'yi terör vesayetiyle karşı karşıya bırakmaya çalışanları mağlup ettiniz. 15 Temmuz'dan bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Cumhur İttifakı'yla gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Bizi fukaralaştırmak istediler, beceremediler. 6 bin Özel Harekat polisimiz vardı, şimdi 23 bin Özel Harekat polisimiz var. O gün Azez'de, Cerablus'da yoktuk. Bugün bu asil millet insaniyeti ile var. Bugün daha fazla insansız hava aracımız, silahlı insansız hava aracımız var. Bugün kendi otomobilimizi üretmek için kolları sıvıyoruz. Kendi mühimmatlarımızı yapıyoruz. Dünyanın her tarafı maskeyle birbirine girerken havalimanlarında birbirlerinin maskelerine el koyarken Türkiye, 50'nin üzerinde ülkeye burada üreterek maske gönderdi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Süleyman Soylu, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır' - Son Dakika
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