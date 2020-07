15 Temmuz'un fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi - Son Dakika

15 Temmuz'un fotoğrafları Dursunbey'de sergilendi

BALIKESİR - 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şehir meydanında sergilendi.

İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de vatandaşın beğenisine sunuldu. Hain darbe girişiminde çekilen ve o gecenin önemini anlatan fotoğraflar Dursunbey'de düzenlenen tören ile sergilendi. Törene Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İhlas Haber Ajansı Balıkesir Büro Temsilcisi Bahadır Demirçeviren katıldı. Şehir meydanında kalabalık bir vatandaş grubu tarafından ziyaret edilen sergide ayrıca Hüdayi Demirhan tarafından 15 Temmuz Gecesi Dursunbey'de çekilen fotoğraflar da yer aldı. Törende 15 Temmuz Şehitleri anısına saygı duruşunda bulundu ve İstikal Marşı okundu.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise 15 Temmuz gecesini an be an fotoğraflayan İHA muhabirlerine teşekkürlerini sundu.

Sergi gün boyu Dursunbeylilerin beğenisine sunulacak.