15 Temmuz'un kahramanları o gece yaşadıklarını anlattı (1)

SEBAHATDİN ZEYREK/TEZCAN EKİZLER - Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sokağa çıkanlardan Elif Dağdelen ve Yılmaz Lale, yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz gecesi, Denizli ve Aydın'dan 580 askeri personel, Çardak Havaalanı'nı kullanarak Ankara'ya götürülmek istendi.

Bu sırada havalimanına giden konvoyun önü, vatandaşlarca kapatıldı.

Askeri araçların önüne geçerek geçişleri engellemeye çalışanların arasında 2 çocuk annesi Elif Dağdelen de yer aldı.

Dağdelen, askeri aracın kapısını açarak içeriye girdi ve direksiyon başındaki askerle mücadele etti. Diğer vatandaşların da desteğiyle araç, darbecilerin kontrolünden çıktı.

Çocuklarıyla havalimanı önünde sabaha kadar bekleyen Dağdelen, gecenin kadın kahramanlarından biri oldu.

Elif Dağdelen, AA muhabirine, kendisini vatanı için ölmeye hazır bir asker gibi gördüğünü belirterek, "Allah'a şükürler olsun, hainlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de. Bu vatan bizim. Bizim imanımız olduğu sürece de bu vatanı hiç kimselere bırakmayacağımızı söylüyorum." dedi.

"Çoğu askerlerin ağladığını gördüm"

Darbe girişimi gecesinde askeri araca korkmadan, başına ne geleceğini düşünmeden çıktığını ifade eden Dağdelen, şöyle konuştu:

"O gece şunu anladım ki insan devleşiyor. Ben askeri araca çıkarken korkusuzca çıktım. Hiç kimseden de korkmadım. Kapıyı açtım, hemen anahtarı çektim ve 'Siz kimsiniz, siz kime hizmet ediyorsunuz?' dedim. Ondan sonra sabaha kadar bütün halk geldi. Arkadaşlar toplandık ve kol kola girdik o gece, Allah-u Ekber nidalarıyla."

"Hainlere fırsat vermeyeceğiz"

Havalimanındaki askerlere silahlarını bırakmasını söylediğini anlatan Dağdelen, orada komutanla da tartışmaya girdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sabaha kadar savaştık ve sabaha zaferle ulaştık. Elhamdülillah hepsini de yendik. Hiçbir zaman bu hainlere de fırsat vermeyeceğiz. Bütün hainler istediğini yapsın, vatanı hainlere bırakmayacağız."

15 Temmuz gazisi astsubay anlattı

O dönem Erzurum'da astsubay olarak görev yapan Yılmaz Lale, 15 Temmuz gecesi, bir yakınını ziyaret için bulunduğu Ankara'da darbecilere karşı sokağa çıktı.

Lale, Genelkurmay Başkanlığı önünde zırhlı personel taşıyıcıdan açılan ateş sonucu vücuduna aldığı şarapnel parçasıyla yaralandı. Gazilik beratı alan Lale, emekli olduktan sonra İzmir'in Menderes ilçesine yerleşti.

Yılmaz Lale, devletin yanında olduğunu göstermek için 15 Temmuz gecesi vatandaşlarla hiç düşünmeden sokağa çıktığını söyledi.

15 Temmuz akşamı Türk milletinin büyük bir destan yazdığını belirten Lale, hainlere karşı her zaman uyanık olmak gerektiğini ifade ederek, "Devletin organlarının hep uyanık olması gerekiyor, vatandaş olarak bizlerin de uyanık olması gerekiyor." dedi.

15 Temmuz'un tarihi bir gün olduğunu anlatan Lale, şunları kaydetti:

"O gün Ankara'da ve Türkiye'nin her yerinde varoluş mücadelesi verildi ve bunu kazandık. 15 Temmuz'u gerçekten iyi anlamamız, kavramamız gerekiyor. 15 Temmuz yalnızca bir tarih olarak kalmamalı. 15 Temmuz bilinci yalnızca bir kalkışmaya yönelik verilen bir mücadele değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet bu topraklarda var oluş mücadelesi. Artık darbeler dönemi, önceden olduğu gibi kolay olmayacak. Her bir darbenin darbe girişiminin karşısında mutlaka bir halk gücü görecekler."