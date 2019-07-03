Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'un kahramanlarından Mustafa Özbey o günleri anlattı
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz'un kahramanlarından Mustafa Özbey o günleri anlattı

54 dakika önce

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Malatya'da darbecilerin elinden alınan tankı kullanarak güvenli bölgeye çeken Mustafa Özbey o günleri anlattı.

15 Temmuz'un kahramanlarından Mustafa Özbey o günleri anlattı, System.String[]
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Malatya'da darbecilerin elinden alınan tankı kullanarak güvenli bölgeye çeken Mustafa Özbey o günleri anlattı. Özbey o gece dışarıya şehit olmak için çıktığını ifade ederek, 15 Temmuz gibi bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin üzerinden 3 yıl geçti. Malatya'da darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin kullandığı ve polisin sonradan ele geçirdiği tankı kullanacak kimse olmadığı için güvenli bölgeye başarıyla çeken Mustafa Özbey o günleri bir kez daha hatırlattı.

Tank kullanmayı askerlik görevini yaptığı Ankara Etimesgut Zırhlı Birliklerde öğrendiğini ifade eden Özbey, o gün orada bulunmasının tesadüf olmadığını söyledi. 15 Temmuz gecesi ölümü göze alarak dışarıya çıktığını kaydeden Özbey, "Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası dışarıya çıktım. O gece şehit olmayı göze almıştım. Sabaha kadar dışarıda nöbet tuttuk. Sabah da darbecilerin çevre yolunda tank yürüteceğini duyunca oraya gittik ve bir süre sonra polisler bir tankı durdurdu. O sırada polisler tankı kullanabilecek kimsenin olup olmadığını sordu ben de durumu anlattım ve kullanmaya başladım. Daha sonra tankı güvenli bölgeye çektik ve başına bir iş gelmemesi için de bir süre burada bekledik" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gibi karanlık bir gecenin bir daha yaşanmamasını temenni eden Özbey, darbecilerin gereken cezaları almasını istedi. Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini de belirterek, "Benim en büyük hayalim polis olmaktı. 1 gün de olsa bu hayalim yerine geldi. İkinci bir hayalim daha var. O da dünya gözüyle Cumhurbaşkanımızı görmek ve ellerinden öpmek" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:32 Kaynak: İHA
Mustafa Özbey, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite öğrencisinin icat ettiği yangın söndürme bombası 100'den fazla ülkeye ihraç edilebilir Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıktı, hastaneye başvuranlar oldu Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:27:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'un kahramanlarından Mustafa Özbey o günleri anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]