15 Temmuz'un "ölümsüz kahramanları"ndan Kılınç, ailesinin gururu oldu - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın anne ve babası, evlatlarının gösterdiği kahramanlıkla acılarını dindirmeye çalışıyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç ile annesi Meliha Meltem Kılınç, oğullarının acısını yüreklerinde yaşıyor.

Her fırsatta oğullarının mezarını ziyaret eden Kılınç çifti, evlatlarının diğer şehit ve gaziler gibi gösterdiği kahramanlıkla gurur duyuyor.

Darbe girişiminin ardından dernek, federasyon ve vakıfların kuruluşuna öncülük eden çift, Mehmetçik, şehit yakınları, gaziler ve muhtaç çocuklar için mücadele ediyor.

"Ne mutlu ki öyle evlatlara hep sahip olduk"

Baba Kılınç, yaşanan olayın acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini ama vatan için bir evlat şehit vermenin de gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatan, devlet ve bayrak için şehadete koşan evlatlarının kahramanlık örneği sergilediğini aktaran Kılınç, "Başka anne, baba ve evlatlar yaşasın' diye, o yiğitler kendi anne, baba ve evlatlarını geride bıraktılar. Çünkü o evlatlar, kendilerini bu vatana, millete adamış olanlardandı. Ne mutlu ki öyle evlatlara hep sahip olduk." dedi.

"Ay yıldızlı bayrağı inşallah kıyamete kadar koruyacağız"

Kılınç, evlatlarının bu vatanı kendilerine emanet ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ay yıldızlı bayrağı inşallah kıyamete kadar koruyacağız. Böyle bir millete sahip olmakla ne kadar övünsek az gelir. Biz dünyaya örnek olmuş bir milletiz, inşallah bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Evlatlarımız bu memleketin bekası için önden gittiler. 32 yıllık polislik mesleğimde şehadeti bekleyerek, umut ederek yaşadım ama Allah şehadeti nasip etmedi. Benim evladım şehadete koştu. Şehit Muhammet Oğuz Kılınç babası Zeki Kılınç diye konuştuklarında onur duyuyorum."

"İnsan evladını ne kadar severse vatanını da o kadar sever"

Şehidin annesi Meliha Meltem Kılınç ise evlat acısının çok başka bir şey olduğunu ama şehit annesi olduğu için de gurur duyduğunu söyledi.

Evlat ve vatan sevgisinin eşdeğer olduğunu vurgulayan Kılınç, "İnsan evladını ne kadar severse vatanını da o kadar sever. Biz evimizde hep vatanseverlik, bayrak, ezan ve millet sevgisinden bahsederdik. Benim evladım bunları duyarak büyüdü. O vatan hainlerini affetmeyeceğim. Yüzyıl, binyıl geçse de Türk halkına verilen bu acıyı, şehitleri, gazileri, gözü yaşlı kalan yetim çocuklarını hiç kimse unutmayacak." ifadesini kullandı.