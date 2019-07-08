Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video hazırlandı
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video hazırlandı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde video hazırlandığını belirtti.

15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video hazırlandı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde video hazırlandığını belirtti.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 7 dilde video hazırlandığını ifade etti.
"Vatan Bizim, İrade Bizim" başlıklı ve 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan videolara, "http://15temmuz.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:24 Kaynak: AA
Fahrettin Altun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis ekipleri ODTÜ'de! Öğrenciler alandan uzaklaştırıldı, ağaç kesimi başladı Altın haftaya 7 lira yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:45:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video hazırlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]