15 Temmuz'un yıl dönümünde Gaziosmanpaşa'da demokrasi nöbeti - Son Dakika

15 Temmuz'un yıl dönümünde Gaziosmanpaşa'da demokrasi nöbeti

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa'da anma etkinlikleri düzenlenirken vatandaşlar sabah ezanına kadar 50'şerli gruplar halinde dönüşümlü olarak demokrasi nöbeti tutacak.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı


15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Gaziosmanpaşa Belediyesi de o gece yaşananların unutulmaması için etkinlikler düzenledi. Gaziosmanpaşa Merkez Camii önünde gerçekleşen programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, emniyet mensupları ile sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen alana gelen vatandaşlar katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken şehitler için dua edilmesiyle devam etti. Ardından darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi. Sosyal medya üzerinden düzenlenen ve çok sayıda kişinin katıldığı 15 Temmuz Şiir Yarışması'nda ilk üçe girenlere ödülleri takdim edildi. Alanda 4 yıl önce olduğu gibi bugün de vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu. Alan havadan görüntülenirken vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını hep birlikte salladı. Nöbetler ise korona virüse karşı maskeli ve sosyal mesafe kuralına uyarak sabah ezanına kadar 50'şerli gruplar halinde dönüşümlü olarak devam edecek.


"Onların sayesinde bir arada bulunduğumuzu asla unutmayacağız"


Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 15 Temmuz ruhunun yüzyıllar sonrasına taşınacağına dikkat çekti. Başkan Usta, 4 yıl önce demokrasi nöbetlerinde yer aldığı gibi bugün de vatandaşların demokrasinin bekçisi olduğunu belirterek, "Bugün burada 251 şehidimizin ismini zikrederken onların her birinin ayrı ayrı hikayeleri olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Bir kere daha vatan için millet, bayrak için hiç tereddüt etmeden canını veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi de sağlık diliyoruz. Onların sayesinde burada birlikte bir arada bulunduğumuzu asla unutmayacağız. Unutturmayacağız da, bu tür anma programlarıyla birlikte de gelecek nesillerimize taşıyacağız" diye konuştu.


"Güzel duygular yaşıyoruz"


15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde vatan nöbeti için sokakta olduğunu belirtirken duygusal anlar yaşayan Zeynep Baştürk, "Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin, güzel duygular yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un yıl dönümünde Gaziosmanpaşa'da demokrasi nöbeti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 07:02:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz'un yıl dönümünde Gaziosmanpaşa'da demokrasi nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]