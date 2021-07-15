15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİ ZİYARETÇİLERLE DOLUP TAŞTI - Son Dakika

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrini ziyaret eden Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında hain darbe girişiminde şehit olan ve Çankırı'ya defnedilen 11 şehidin kabirlerinden alınan toprağı yanlarında getirerek şehit Halisdemir'in mezarına döktü. Kulübün Başkanı Engin Çimen, 453 kilometrelik yolu bisikletle geldiklerini ve yolculuklarının 4 gün sürdüğünü söyledi. Tüm şehitler için dua ettiklerini kaydeden Çimen, şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.