15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika
Üye Girişi

15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI

16.07.2022 10:37

Niğde Valiliği tarafından, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Niğde Valiliği tarafından, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri başında anma programı düzenlendi. Programa, Niğde Valisi Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Koç ve protokol üyeleri, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua okudu, mezara gül ve karanfil bıraktı ve su döktü. Vali Koç daha sonra şehit Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin ve ağabeyi Doğan Halisdemir ile görüştü.

'MİLLETİMİZ DEVLETİNE SAHİP ÇIKARAK TANKLARIN ÖNÜNE YATTI'

Programın ardından açıklamalarda bulunan Vali Koç, Bu milletin hürriyetine, vatanına, bayrağına olan sevgisi, Cumhurbaşkanımız'ın çağrısıyla millette topyekun vücut buldu. Milletimiz hem iradesine hem Cumhurbaşkanımızın çağrısına, hem bayrağına, hem devletine sahip çıkmak için o gece meydanları doldurdu, tankların önüne yattı. Sadece elinde Türk bayrağıyla göğsündeki imanıyla bu hainlere geçit vermedi. Kahraman şehit Ömer Halisdemir de attığı ilk kurşunla darbenin seyrini değiştirdi ve Türkiye o karanlık gece bambaşka bir sabaha uyandı. Başta Ömer Halisdemir olmak üzere o gece şehadete yürüyen kahraman vatan evlatlarının hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz dedi.

YORUMLAR
500
15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaretçi Akını 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaretçi Akını
Kaynak: DHA

Ömer Halisdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 10:46:40. #1.12#
SON DAKİKA: 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement