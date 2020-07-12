15 Temmuz'un yıl dönümünde pedallayan bisikletliler Kütahya'da - Son Dakika

DARBE girişimine karşı duran kahramanlardan Ömer Halisdemir'in adı verilen '4. Ulusal Bisiklet Turu' kapsamında İstanbul'dan yola bisikletliler, Kütahya'ya ulaştı. 1 gün konakladıkları Kütahya'dan kavanozla toprak alan grubu, Vali Ali Çelik uğurladı.

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz darbe girişimine karşı dururken şehit ve gazi olanları anmak amacıyla düzenlenen 'Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu' kapsamında İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler, Kütahya'ya ulaştı. 1 günlük konaklamanın ardından bisikletliler, Kütahya Valiliği önünde toplandı. Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına dökülmek üzere geçtikleri illerden toprak toplayan bisikletlilere, Kütahya'dan toprağı Vali Ali Çelik kavanoza koyarak verdi. Kendisi için hazırlanan bisikletçi kıyafetini giyen Vali Çelik daha sonra kızıyla birlikte bisikletlileri Kütahya-Afyonkarahisar kavşağına kadar eşlik ederek, uğurladı.