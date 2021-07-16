Son dakika: 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişinin 5'inci yıldönümü dolayısıyla 81 ilde, 90 bin camide sela okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimine karşı gösterilen direniş sembollerinden biri olan sela sesleri, hain kalkışmanın 5'inci yıl dönümü dolayısıyla 81 ildeki 90 bin caminin minarelerinden yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında okunan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. - ANKARA