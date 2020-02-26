15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği'nden Tuğgeneral Aktemur'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği'nden Tuğgeneral Aktemur'a ziyaret - Son Dakika

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği'nden Tuğgeneral Aktemur'a ziyaret

6 saat önce

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Meltem Kılınç ve eşi Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kılınç, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'u ziyaret etti.

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği'nden Tuğgeneral Aktemur'a ziyaret, System.String[]

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Meltem Kılınç ve eşi Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Zeki Kılınç, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'u ziyaret etti.

Ziyarette Aktemur'a 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan dergi, Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden dernek başkanı ve şehit annesi Meltem Kılınç, şehitlerin bayrağın inmemesi ve ezanların susmaması için mücadele ederek canlarını verdiğini söyledi.


Kılınç, Antalya İl Jandarma Komutanlığının şehit aileleri ve gazileri baş tacı ettiğini dile getirerek, "Bizler de peygamber ocağı olarak bildiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin her ferdini evlatlarımız olarak görmekteyiz, dualarımız sizinle olacaktır. Allah sizleri korusun, tırnağınıza taş değdirmesin." diye konuştu.


Tuğgeneral Aktemur ise şehit ailelerinin Türk milletine ve Türk ordusuna birer emanet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:


"Merak etmeyin, kanımızın son damlasına kadar kutsallarımız için mücadele ederek, bu vatan topraklarını koruyacak, ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bayrağımız dalgalanacak ve ezanlarımız minarelerde okunmaya devam edecektir. En ufak bir kuşkunuz olmasın. Peygamberimize komşu olan o kahramanlar sayesinde nefes alıp verdiğimizi asla unutmuyoruz. O evlatlar önce sizindi, artık milletimizin ve bizlerin evladı olmuştur. Onlarla ne kadar onur duysanız az gelir. Kendim de o mertebeye ulaşmak için çalışıyorum."

Dernek yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, başkan Meltem Kılınç ziyaretin sonunda anı defterini imzaladı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski sevgiliye beraat
Gaziantep'te Suriyeli genç, otomobil önüne atlayarak intihar etmek istedi 34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:39:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği'nden Tuğgeneral Aktemur'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]