15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneğinden İl Emniyet Müdürü Ulucan'a ziyaret - Son Dakika

15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği (VAŞEDER) Başkanı şehit annesi Meltem Kılınç ve dernek üyeleri, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan'ı ziyaret etti.



Kılınç, ziyarette yaptığı konuşmada, Ulucan'a Antalya'ya atandığı ilk günden bu tarafa Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) militanlarının yakalanması yönündeki başarılı çalışmaları ve şehit aileleri ile gazilere yönelik ilgisi sebebiyle teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyledi.



Emniyet Müdürü Ulucan ise Emniyet Müdürlüğünün yeni binasındaki ilk misafirinin 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği olmasından oldukça memnun olduğunu belirtti.



Şehit aileleri ile gazilerin sorunlarının çözümü noktasında her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Ulucan, "Muhammet Oğuz Kılınç gibi nice kahramanlar sayesinde nefes alıp verdiğimizi hiç bir zaman unutmadık. Onları asla unutmayacak ve unutturmamak için de bize düşen görevler olduğunda yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Allah sizlerden razı olsun. Bizleri de şehitlerimizin yolundan gidenlerden eylesin. Hiç merak etmeyin, evlatlarınızın göklerden indirmediği bu ay yıldızlı bayrağı bizler de teşkilat olarak canımız pahasına koruyacağımızdan emin olabilirsiniz." diye konuştu.



Ziyarette yazar Cafer Bayraktar "İhanet ve şehadet" isimli kitabı ve şehitler Ömer Halisdemir, Fethi Sekin ve Muhammet Oğuz Kılınç'ın mezarlarından alınan toprağı Ulucan'a hediye etti.

Dernek Başkanı Kılınç da Ulucan'a plaket takdim etti.