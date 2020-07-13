"15 Temmuz ve Milli İrade-4" paneli - Son Dakika

"15 Temmuz ve Milli İrade-4" paneli

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Tankların karşısında canını feda edenler, bombalara aldırış etmeden, ellerinde bayraklarla selalar eşliğinde ülkesine ve milletine sahip çıktı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Tankların karşısında canını feda edenler, bombalara aldırış etmeden, ellerinde bayraklarla selalar eşliğinde ülkesine ve milletine sahip çıktı." dedi.

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Vali Ustaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "15 Temmuz ve Milli İrade-4" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un önemini anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Trabzon'da çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Ustaoğlu, 4 yıl önce Türkiye'nin tarihin en karanlık gecelerinden birini yaşandığına dikkati çekerek, "Ama o karanlık geceyi aydınlığa çeviren bu millet işte o gün milletine, devletine ve bayrağına sahip çıkarak, selalar eşliğinde Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa çağırmasıyla adeta bir sel olup aktı. Yaşlısından gencine kadınından erkeğine herkes demokrasiye, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkarak adeta destan yazdı." ifadesini kullandı.

O gece insanların kurşunlara göğsünü siper ettiğini belirten Ustaoğlu, "Tankların karşısında canını feda edenler, bombalara aldırış etmeden, ellerinde bayraklarla selalar eşliğinde ülkesine ve milletine sahip çıktı. Bizim kutsal üniformamızın içerisine girmiş, o beynini kiraya vermiş katiller sürüsünün o gece yağdırdığı bombalara hiç aldırış etmeden elinde bayrağıyla ezanın gölgesinde selalar eşliğinde ülkesine milletine sahip çıktı." diye konuştu.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katılan gazeteci-yazar Sadık Albayrak ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını paylaştı.

Albayrak, o gece yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygulanarak, "O gece benim ailem, torunum Sadık Eymen 8 aylıktı. Eşim, büyük oğlanın çocukları vardı. Onlar da İstanbul uçağına binerek, Sabiha Gökçen Havalimanına ineceklerdi. Ancak yaşanan olaylar nedeniyle sabah saat 06.00'da kurtuldular ve ben arkadaşlarımla köydeydim." dedi.

Katılımcılara tavsiyelerde bulunan Albayrak, "Sahipsiz olan bir memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Hepimiz sorumluyuz çünkü bu memleket bizimdir. Bunun için de kimseye taviz yok." diye konuştu.

KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Uğur Üçüncü de tarihte yaşanan darbeler ve 15 Temmuz darbe girişimini ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, günün anısına gazeteci-yazar Albayrak'a plaket takdim etti.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '15 Temmuz ve Milli İrade-4' paneli - Son Dakika
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