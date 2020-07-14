"15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisi açıldı - Son Dakika

"15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisi açıldı

İstanbul Havalimanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisi açıldı.

İstanbul Havalimanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisi açıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısız darbe girişimini yaptığı gece çekilen fotoğraflar ile şehit olan vatandaşların fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ile bazı davetliler katıldı.

Samsunlu konuşmasında, Türkiye'nin 15 Temmuz'da Cumhuriyet tarihindeki en karanlık gecelerinden birini yaşadığını belirtti.

Türk milletinin azmi, duruşu ve kararlılığı ile o karanlık geceden darbecilere karşı tek vücut olarak aydınlığa çıkmasını bildiğini ifade eden Samsunlu, "O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çalışanlarımız, İstanbul Havalimanının inşaatını durdurarak, bu hain girişimin karşısında durdu ve üstün cesaret göstererek baskıya boyun eğmedi. Darbe sonrası milletimizin başlattığı demokrasi nöbetine her akşam İGA çalışanları da tuttukları nöbetler ile destek verdi." dedi.

Samsunlu, Türk milletinin milli irade ve demokrasiye sahip çıkmak için sokağa döküldüğü, kurşunlara siper olduğu o geceyi unutmamak için İstanbul Havalimanında zafer fotoğrafları ile 15 Temmuz'u anlatan bu serginin açılışını yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İç Hatlar giden yolcu katındaki G4 uçağa biniş kapısı karşısında kalan ana sergi alanında bulunan 45 fotoğrafın yanı sıra, iç hatlarda yer alan yolcu köprülerinin içerisinde 15 Temmuz'u anlatan görseller yer alıyor. Dış hatlarda ise A-B 'knuckle' bölümünde bulunan foto bloklar halindeki 10 fotoğraf 12 gün boyunca İstanbul Havalimanında sergilenecek. Sergiyi gezerken eminim hep beraber aynı duyguları paylaşacağız. Şehitlerimizin, gazilerimizin ülkemizin geleceğini karanlığa terk etmemek için ortaya koydukları direnişin ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan için hiç tereddüt etmeden hayatlarını ortaya koyan 251 şehidimiz ve 2 bin 190 kahraman gazimizin anısına sergilediğimiz bu gurur tabloları, 12 gün boyunca İstanbul Havalimanında görülebilecek. Bu serginin açılışı vesilesiyle, milletçe kenetlenmemizin dördüncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyor, gazilerimizi, milletimiz uğruna canını feda eden şehitlerimizi minnetle yad ediyorum."

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ise 15 Temmuz'da devletin milli birliği, beraberliği ile demokrasinin hedef alındığını ancak milletin tek yürek olarak FETÖ/PDY darbe girişimini bastırdığını söyledi.

Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek, ecdadından aldığı güç ve ilhamla canlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Odabaş, "15 Temmuz gecesi ve sonraki günlerde ülkemizin her bir köşesinde, gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız üzerilerine düşeni yapmış, şehrinin meydanlarını doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış, hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de kahramanlık destanı yazılan gecenin Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Şebik, 15 Temmuz'da bir lider ile milletinin neler yapabileceğini dünyaya gösterdiklerini kaydederek, "Dünyada eşi ve benzerine az rastlanır. Lideriyle milletinin aynı ortak paydada ve zihin dünyasında birleştiği, bütünleştiği, meydanlarda işgal girişimine meydan okuduğu bir durum söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda böyle anlamlı bir serginin açılışını yapmanın manidar bir tevafuk olduğunu belirten Şebik, "15 Temmuz'dan sonra sınır bölgemizde yapılan operasyonlara bakıyorsunuz. Afrin ve sınır bölgemizdeki Zeytin Dalı Harekatları... 15 Temmuz'da bu millet, bu hainlere geçit vermedi. Bugün Ayasofya Camisi hamdolsun açılmış oluyor. Beklemediğimiz yerlerden de sesler geliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yerli ve yabancı yolcuların ziyaret edebileceği "15 Temmuz Zafer Fotoğrafları" sergisinin açılış kurdelesi kesildi.

Şebik, beraber sergiyi gezen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu ile Arnavutköy Kaymakamı Odabaş'a sergide yer alan fotoğrafların hikayesini aktardı.

Sergi, 27 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '15 Temmuz Zafer Fotoğrafları' sergisi açıldı - Son Dakika

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