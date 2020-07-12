"15 Temmuz Zaferi" Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak - Son Dakika

"15 Temmuz Zaferi" Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak

İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin milli, tarihi, ku¨ltu¨rel ve bilimsel zenginliklerini yeni iletişim ve gösterim

tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerini

Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açtı.

15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan Dijital Gösterim

Merkezlerinde, Fetullahçı Terör Örgu¨tu¨'nu¨n (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe

girişimi karşısında milletin verdiği mu¨cadele ve kazanılan zafere ilişkin

önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.


Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçiler Kovid-19 salgınına karşı

gereken tedbirler alınarak ağırlanacak.

5 bölu¨mden oluşan merkezlerin ilk bölu¨mu¨nu¨ fuaye alanı oluşturuyor. Fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alacak ziyaretçiler, aynı

zamanda u¨ç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek.

Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan Gösterim

Merkezlerinde, işitme engelli vatandaşlar için ise işaret diliyle anlatım imkanı yer alıyor.

15 Temmuz Destanı

Dijital Gösterim Merkezlerinin, 360 derece görsel deneyim alanına, dijital

gösterim yapılan bir tu¨nelden geçilerek giriliyor.

Bu alanda, 15 Temmuz

gecesi neler yaşandığını ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl

bir direniş gösterdiğini anlatan u¨ç boyutlu bir gösterim deneyimleniyor.

"Üç boyutlu gösterim"

Dijital gösterimde aynı zamanda sinematik ses sistemi bulunuyor.

360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama gösterimi ziyaretçileri bekliyor. Bu bölu¨mdeki gösterimde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönu¨m noktaları u¨ç boyutlu ve sinematik ses sistemi ile

ziyaretçilere eşsiz bir gösterim fırsatı sunuyor.

Hologram gösterim alanında ise "wireframe" teknolojisi ile

yapılan hologram gösterisi izlenebiliyor. Projeksiyon ekranında ise 15 Temmuz hain darbe

girişimine teşebbu¨s eden FETÖ'nu¨n geçmişi ve bugu¨nu¨ hakkında bilgi veren

bir video film çalışması yer alıyor.

Dijital Gösterim Merkezlerinin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı göğsu¨nu¨ siper ederek milli iradenin

u¨zerinde hiçbir irade tanımayan milletin 251 şehidinin yer aldığı gösterim

ziyaretçileri bekliyor.


Hafta içi ve hafta sonu 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek

Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz Milli ve Beraberlik Gu¨nu¨nde tu¨m gu¨n

ziyarete açık olacak.

"VR gözlu¨k ve Tu¨rk bayrağı" hediye edilecek


15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gu¨nu¨ anma programları kapsamında,

Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere "VR gözlu¨k ve Tu¨rk bayrağı" hediye edilecek.

VR gözlu¨klerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

tarafından artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Milli

Birlik ve Beraberlik Gu¨nu¨ videosu izlenebilecek.


Yeni Dijital Gösterim Merkezleri her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept u¨zerine geliştirecek. Dijital Gösterim Merkezlerinde, gelecek aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncu¨lu¨k ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hu¨rkuş

gibi Tu¨rkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği u¨stu¨n teknolojiye sahip

savunma sanayii u¨retimlerinin dijital haritalama gösterimi

yapılacak.


360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu

Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yu¨zleri gibi tarihi ve ku¨ltu¨rel temaların

da dijital gösterimleri gerçekleştirilecek.

Ara Gu¨ler, Necip Fazıl Kısaku¨rek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi tarihi

şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezlerde

3

aynı zamanda, "Tu¨rkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler" gibi atılımlar da

ziyaretçilere sunulacak.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:35 Kaynak: AA

Son Dakika Politika '15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak - Son Dakika

Son Dakika

23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:19 Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem 22:17 Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı 22:14 Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:44 Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu 20:24 Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
22:19
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
22:17
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
22:14
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 23:48:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "15 Temmuz Zaferi" Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]