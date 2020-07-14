15 Temmuz Zaferi Diyarbakır'da Dijital Gösterim Merkezi'nde yaşatılacak - Son Dakika

15 Temmuz Zaferi Diyarbakır'da Dijital Gösterim Merkezi'nde yaşatılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri ve Antalya'da açılan Dijital Gösterim Merkezleri, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi ve kazanılan zaferi dijital ortamda sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri ve Antalya'da açılan Dijital Gösterim Merkezleri, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi ve kazanılan zaferi dijital ortamda sergilendi.

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Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerini Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya olduğu gibi Diyarbakır'da da açtı.


Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Zaferi'nin anlatıldığı Dijital Gösterim Merkezi açıldı. Yenişehir ilçesi Şeyh ait Meydanı'nda 15 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak Dijital Gösterim Merkezi 5 bölümden oluşurken, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Minür Karaloğlu, Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemede bulundu.


Vali Karaloğlu'na Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu'dan bilgi aldı.


"Çadırdaki gösterimlerden Diyarbakırlı vatandaşlarımız ücretsiz olarak istifade edecektir"


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu, Dijital Gösterim Merkezi hakkında Vali Karaloğlu'na bilgi verirken, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Minür Karaloğlu ise, içerisinde bulundukları gösteri merkezinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'de Antalya ve Diyarbakır'ın olduğu 7 il de olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz gösterim merkezlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurdu, bu gösterim merkezlerinde teknolojinin de imkanlarından istifade ederek Türkiye'nin yaşamış olduğu Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılıyla ilgili hem bu hain darbe girişimin yıldönümüyle ilgili daha sonra ülkemizin tarihi ve turistik yerlerinin anlatılması. Mesela bu sene patara yılıydı. Türkiye'nin dünyadaki turizm temasıydı. Patara ile ilgili ve yerel olarak da Diyarbakır'ımızla da ilgili hem fethi hem de surlarıyla ilgili de İletişim Başkanlığının şuan da hazırlığı var. Bugün beraber seyredeceğimiz yarın 4. yıl dönümünü yaşayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili ay sonuna kadar olan programlar bitince Diyarbakır'ımızla ilgili de burada dijital gösterimi olacak. Onu da hep beraber göreceğiz. İçerisinde bulunduğumuz çadır vatandaşımıza açık. 10 kişilik gruplarla bu pandemi döneminde vatandaşlar alınacak 5 ayrı salonu gezdikten sonra yeni bir grup alınacak. Böylelikle çadırdaki gösterimlerden Diyarbakırlı vatandaşlarımız ücretsiz olarak istifade edecektir. Bugün sizin aracılığınızla Diyarbakırlı hemşerilerimize de çok kalabalık yoğunluk göstermeden bu 'Dijital gösteri merkezinde' istifade etmelerini temenni ediyoruz" dedi.


Yapılan konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, Dijital Gösterim Merkezi'ne geçerek burada 15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan ve hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anları izledi.


Gösterimin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu, 15 Temmuz ihanetini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi unutulan ihanet tekrarlanır diye bir ifademiz vardır. İnşallah bizde 15 Temmuz gecesi bu milletin yaşadığı ve bu millete yaşatılan hainliği unutmamak ve unutturmamak için buna ve buna benzer etkinliklere devam edeceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza o gece yaşatılan hainliği anlatmak için günün teknolojilerini kullanarak devam edeceğiz. Bugün gezmiş olduğumuz Dijital Gösteri Merkezindeki gösterilerde bunu ifade ediyor. İnşallah yarın Diyarbakır'ımız da 15 Temmuz Şehitlerimizi anmak için çeşitli etkinlikler yapacağız ve şehitlerimize dualar okuyacağız "diye konuştu.


Yeni Dijital Gösterim Merkezleri


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere VR gözlük ve Türk Bayrağı hediye edilecek. VR gözlüklerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından artırılmış gerçeklik konseptiyle hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü videosu izlenebileceği öğrenilirken, her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept üzerine geliştirecek olan Dijital Gösterim Merkezlerinde, gelecek aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş gibi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üstün teknolojiye sahip savunma sanayii üretimlerinin dijital haritalama (mapping) gösterimi yapılacak. 360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yüzleri gibi tarihi ve kültürel temaların da dijital gösterimleri gerçekleşecek. Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi tarihi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezlerde aynı zamanda Türkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çanakkale, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Zaferi Diyarbakır'da Dijital Gösterim Merkezi'nde yaşatılacak - Son Dakika

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