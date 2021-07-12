15 Temmuz Zaferi, Dijital Gösterim Merkezinde yaşatılıyor - Son Dakika

İletişim Başkanlığınca Konya'da açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer "Türkiye Geçilmez" konsepti ile dijital ortamda sergileniyor.

Ziyaretçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanıyor.

Kocaeli'den kenti ziyarete gelen Abdullah Kocatepe, gösterim Merkezini gördükten sonra oğluyla içeri girmek istediğini söyledi.

İçeride duygusal anlar yaşadığını dile getiren Kocatepe, "15 Temmuz'u iyice anlamak adına çocuğumla içeri girdik. Çok güzel gösteriler hazırlanmış, verilmek istenen mesajlar gayet güzel verilmiş." diye konuştu.

Kocatepe, vatandaşlara gösterim merkezini ziyaret etmelerini tavsiye ederek, şunları kaydetti:

"Herkese de 15 Temmuz bilinciyle buraya gelip gösterimleri izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü vatan hepimizin vatanı, bayrağımız bir milletimiz bir. Bizden sonra gelen çocuklarımızın bu bilinçle büyümesini istiyoruz. İçeri girdikten sonra ciddi anlamda 15 Temmuz'u tekrar yaşamış gibi hissettim, anlatırken bile güçlük çekiyorum, gerçekten çok duygulandım. O gün vatanımız için şehit olan bütün şehitlerin ruhu şad olsun. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın."

Merkezde, 360 derece görsel deneyim alanında, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını ve hain darbe girişimine karşı milli iradenin nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterim sunuluyor. Dijital gösterimde aynı zamanda sinematik ses sistemi bulunuyor.

360 derece görsel deneyim alanından sonra dijital haritalama gösteriminde ziyaretçilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dönüm noktaları üç boyutlu ve sinematik ses sistemiyle sunuluyor.

Merkezin son gösterim alanı olan bilgi ekranında ise yine 15 Temmuz darbe girişimini anlatan bilgilendirme videosunun yanı sıra 15 Temmuz Perşembe günü tüm sinemalarda gösterime girecek olan "Şafak Vakti" filminin tanıtım videosu yer alıyor.

Dijital Gösterim Merkezi, Salı günü hariç hafta içi ve hafta sonu, 13.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.