Son Dakika Haberleri: 15 TIR DOLUSU SAHTE İÇKİ VE KAÇAK SİGARA BÖYLE İMHA EDİLDİ
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15 TIR DOLUSU SAHTE İÇKİ VE KAÇAK SİGARA BÖYLE İMHA EDİLDİ

1 saat önce

İstanbul'da son 1 yıl içinde ele geçirilen sahte içkiler ile kaçak sigara ve tütünler imha edildi.

15 TIR DOLUSU SAHTE İÇKİ VE KAÇAK SİGARA BÖYLE İMHA EDİLDİ, System.String[]

İstanbul'da son 1 yıl içinde ele geçirilen sahte içkiler ile kaçak sigara ve tütünler imha edildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 yılda yapılan 297 operasyonda ele geçirildiği 15 TIR dolusu kaçak sigara ve puro ile kaçak ve sahte içkilerden oluşan malzemeler Arnavutköy'de bulunan atık imha fabrikasına götürüldü. Piyasa değeri 20 milyon TL olan 635 bin 350 paket kaçak sigara, 205 bin 76 kaçak puro, 129 bin 669 boş şise, 109 bin 223 kaçak ve sahte içki, 82 bin 902 sahte bandrol, 35 bin 554 litre sahte alkol, 24 bin 146 kilogram kaçak tütün görevli heyet gözetiminde 3 günde imha edildi.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-TIR'ların gitmesi
-Sahte ve Kaçak malzemelerin imha edilme anı 
-Ele geçirilmiş malzemelerin TIR'lara yüklenmesi 
-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:00 Kaynak: DHA
Arnavutköy, İstanbul, Güncel
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