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15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2) - Son Dakika

15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2)

25.08.2021 13:41

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Türkiye'nin tarım alanında çok önemli bir konumda olduğunu belirterek, "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk onda ve bu başarısını devam ettiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, " Türkiye'nin tarım alanında çok önemli bir konumda olduğunu belirterek, "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk onda ve bu başarısını devam ettiriyor. 2021'in ilk altı ayında yüzde 7 buçuk gibi çok ciddi bir büyüme yakalamıştır tarım sektörü. İnşallah bu büyümeyle beraber ülkemizdeki yatırım olanaklarının ve üretim olanaklarının da arttığını hep beraber görüyoruz." dedi.

TurabExpo tarafından düzenlenen ve 27 Ağustos'a kadar İstanbul Pullman İstanbul Airport and Convention Center'da sürecek 15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı, 18 ülkeden 1.000'den fazla Arap iş insanının katılımıyla başladı.

Metin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarda bine yakın firmanın yer aldığını ve bunlardan 250'sinin Türk firması olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaklaşık bir buçuk-iki yıldır salgın süreciyle karşı karşıya olduğunu anımsatan Metin, "Salgın sürecinden kaynaklı, her anlamda ülkeler kapılarını kapattı ve ticari hacim düştü. Ticaret düştü, üretim düştü, yatırım düştü ve şu anda dünya bunun toparlanma dönemine girdi. Dolayısıyla ticaretin yeniden hareketlendiği kapıların açıldığı, yatırımın arttığı, üretimin arttığı bu dönemde bu tip organizasyonlar geleceğe dair çok büyük umut vermekte. Biz de Türkiye olarak her anlamda bu gelişimi, değişimi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye tarım alanında çok önemli bir konumda"

Türkiye'nin tarım alanında çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Metin, "Biz Türkiye olarak bu birikimimizi bu tecrübemizi ve bu potansiyelimizi kıymetli Arap iş dünyası kardeşlerimizle paylaşmaya her zaman hazırız. Hamdolsun ülkemizde her alandaki değişim ve gelişim devam ederken tarım sektörü burada özel bir yer ediniyor. Nasıl özel bir yer ediniyor? Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk onda ve bu başarısını devam ettiriyor. 2021'in ilk altı ayında yüzde 7,5 gibi çok ciddi bir büyüme yakalamıştır tarım sektörü. İnşallah bu büyümeyle beraber ülkemizdeki yatırım ve üretim olanaklarının da arttığını hep beraber görüyoruz. Bugün Türkiye olarak 205 ülkeye 1982 çeşit tarımsal ürün ihracatı yapıyoruz ve bu noktada da son 18 yılda 80 milyar dolarlık bir ihracat potansiyelini yakalamış durumdayız." diye konuştu.

Türkiye'nin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden dört saatlik uçak mesafesinde tam 56 ülkeye gidilebilecek bir transit ticaret merkezi olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Metin, şöyle devam etti:

"Bu 56 ülkenin dış ticaret hacmine baktığımızda dünya ticaretinin yüzde 60'ını kapsayan bir hinterland içerisinde, tam ortasında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye olarak, bu potansiyeli bütün Arap ülkesi kardeşlerimizle paylaşma noktasında bizim kapımız her zaman açık. Umman Ticaret Odası Başkanımız buradaki topluluk açısından sihirli bir kelimeyi söyledi. O da iş birliği. Dolayısıyla biz Türkiye olarak her türlü iş birliğine hazırız. Umman'ın yatırım olanaklarını, ticaret olanaklarını ayrıntılı bir şekilde Sayın Başkan ifade etti. İnşallah bizim de bir Türk ticari heyetiyle artık bu kadar bilgiden sonra Umman'a gitmemiz farz oldu. İnşallah en yakın zamanda Umman'a ticaret heyeti göndereceğiz."

"'Helal ticaret' anlamında dünyada yaklaşık 2 trilyon dolarlık hacim var"

Fatih Metin, "helal ticaret" anlamında dünyada yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir hacmin bulunduğunu bildirdi. Ancak "helal ticaret"te daha önce akreditasyon eksikliği bulunduğuna dikkati çeken Metin, "Hamdolsun Türkiye olarak 2017 yılında Ticaret Bakanlığı nezdinde kurulmuş olan uluslararası akreditasyon merkezimizi açtık. Helal akreditasyon kapsamında Türk Cumhuriyetleri ve Arap iş dünyasının birlikte hareketi çok önemli. Çünkü bizim oluşturduğumuz bu helal ticaret hacmi içerisinde ne yazık ki bugün diğer ecnebi hükümetlerin, ecnebi devletlerin etkisi var. Dolayısıyla eğer kendi aramızda helal ticarette böyle bir potansiyel varsa bu potansiyeli bizim harekete geçirmemiz lazım, yine bizim beraber hareket ediyor olmamız lazım. İnşallah bu konuda hep beraber yeni pazarlara açılacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gıda güvenliğine çok önem verdiğini ve dolayısıyla ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayacak gıda güvenliği hususunda her türlü tedbiri aldığını belirten Metin, ülke tarımlarının, tarım sektörünün, ekonominin gelişmesi ve her geçen gün gelişen ve önemi artan gıda güvenliğinin sağlanması adına bu tip organizasyonların büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2)
15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2)
15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2)
15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2)
15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2)
15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2)
15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2)
15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2)
15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2)

Türkiye, Tarım, Türk, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı başladı (2) - Son Dakika


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