Son Dakika Haberleri: 15. Türk Rinoloji Kongresi

15. Türk Rinoloji Kongresi

1 saat önce

"15. Türk Rinoloji Kongresi", "7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi" ve "3. Ulusal Baş, Boyun Cerrahisi Kongresi" Antalya'da başladı.

15. Türk Rinoloji Kongresi, System.String[]
"15. Türk Rinoloji Kongresi", "7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi" ve "3. Ulusal Baş, Boyun Cerrahisi Kongresi" Antalya'da başladı.

Türk Rinoloji Derneği, Otoloji - Nörootoloji Derneği ve Baş, Boyun Kanserleri Derneği tarafından Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde organize edilen kongreler kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, burada yaptığı konuşmada, derneklerinin 1994'te kurulduğunu ve önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

Dernek olarak önemli hedefleri olduğuna işaret eden Gerek, "Kadavra Eğitim Merkezini, uluslararası uygulamalı bir tıp merkezi olarak yakında faaliyete geçireceğiz. Bu kurum özellikle genç meslektaşların cerrahi becerilerine büyük katkı sağlayacak." dedi.

15. Türk Rinoloji Kongre Başkanı Prof. Dr. Sema Başak, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongre Başkanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer ve 3. Ulusal Baş, Boyun Cerrahisi Kongre Başkanı Prof. Dr. Çağatay Oysu, katılımcılara teşekkür etti.

Kongre kapsamında, bilim insanları Ömer Bayır, Mutlu Acar, Elvan Yüksel, Melike Yüceege, Güleser Saylam, Ömer Çadallı tatar, Ali Özdek, Hikmet Fırat, Canan Gürdal ve Mehmet Hakan Korkmaz'a yaptıkları çalışmalardan dolayı "Prof. Dr. Metin Önerci Bilim Ödülü" verildi.

Kongreler, 7 Nisan'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:47 Kaynak: AA

serik, Antalya, Sağlık
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